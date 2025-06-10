للحصول على خبرة في مجال معين.. ما مدى صحة "قاعدة الـ 10000 ساعة"؟

إن "قاعدة الـ 10000 ساعة" هي فكرة شهيرة تُفيد بأن إتقان أي مجال يتطلب حوالي 10000 ساعة من الممارسة.



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وبحسب ميلر، فإن "قاعدة الـ10000 ساعة" ليست قانونا ثابتا، بل مجرد معدّل إحصائي، وأوضح أن الأهم من عدد الساعات هو كيفية الممارسة. وضرب مثالا بتجربته في تسلّق الصخور فقال:"على مدى 20 عاما من التسلق لم أصبح خبيرا، ورغم تدريبي المنتظم ظلت نتائجي متوسطة. بينما تخطاني المبتدئون بسرعة. فأدركت، كعالم نفس، أن المشكلة ليست في عدد الساعات، بل في جودة التمرين". وقد روّج لها عالم الاجتماع غلادويل في كتابه "العباقرة والمهمشون" (Outliers). لكن عالم النفس يُفنّد هذه الفكرة.وبحسب ميلر، فإن "قاعدة الـ10000 ساعة" ليست قانونا ثابتا، بل مجرد معدّل إحصائي، وأوضح أن الأهم من عدد الساعات هو كيفية الممارسة. وضرب مثالا بتجربته في تسلّق الصخور فقال:"على مدى 20 عاما من التسلق لم أصبح خبيرا، ورغم تدريبي المنتظم ظلت نتائجي متوسطة. بينما تخطاني المبتدئون بسرعة. فأدركت، كعالم نفس، أن المشكلة ليست في عدد الساعات، بل في جودة التمرين".

وأكد ميلر أن الخبراء الحقيقيين ليسوا مَن يمارسون العمل لأطول فترة، بل مَن يحددون أهدافا دقيقة ويحصلون على تقييم مستمر ويراقبون تقدمهم ويعدّلون استراتيجياتهم.



وخلص إلى أن "الإتقان ليس نتيجة تلقائية للخبرة، بل ثمرة عمل مدروس على الذات سواء في التسلق أو الموسيقى أو العلاج النفسي. والتمرين الواعي هو الطريق الوحيد للتطور". (روسيا اليوم)