داخل مدرسة.. تلميذ قتل 9 ثم انتحر في المرحاض

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قتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 21 عاما تسعة أشخاص، الثلاثاء، بعدما أطلق النار في مدرسة بمدينة غراتس في .وأكدت السلطات أن عدد القتلى 10 بينهم المشتبه به.والضحايا هم ست إناث وثلاثة ذكور، ولم تحدد أعمارهم.وتصرف مطلق النار بمفرده وانتحر في مراحيض المدرسة بحسب الشرطة التي رفضت التكهن بدوافعه في هذه المرحلة.واستخدم الشاب، وهو نمساوي يبلغ 21 عاما من المنطقة، بندقية ومسدسا يملكهما بشكل قانوني لتنفيذ الهجوم. تلقى تعليمه في هذه التي تستقبل تلاميذا بين 14 و18 عاما، لكنه لم يكمل دراسته.وقالت الشرطة على منصة "إكس"، في وقت سابق "وحدات تدخل خاصة موجودة في الموقع"، متحدثة عن "إطلاق نار".وذكر التلفزيون النمساوي (ORF) نقلا عن الشرطة أن تلميذا كان وراء إطلاق النار، مما أدى إلى إخلاء المدرسة. (سكاي نيوز)