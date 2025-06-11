زوجها وخادمتها قتلاها ليسرقا مصوغاتها الذهبية.. جريمة مروعة بحق مُسنّة!

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ألقت بمحافظة القبض على خادمة كانت تخدم سيدة مسنة تقطن في منطقة ، لاتهامها في التورط مع زوج المجني عليها في قتلها عن طريق إعطائها جرعة زائدة من الانسولين ، تسببت في وفاتها، وذلك بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية.وتلقت الأجهزة الأمنية في ، بلاغًا يُفيد بسرقة مصوغات ذهبية لسيدة عجوز بعد وفاتها، دون ملاحظة وجود أي شبهة جنائية على وفاتها في بداية الأمر.وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ في منطقة عين شمس، تم فحص جثمان السيدة العجوز المتوفاة، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاتها.كما كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المجني عليها، تبين اتفاق زوجها وخادمتها على التخلص منها عن طريق إعطائها جرعة زائدة من الأنسولين، تمثلت في 50 حبة، تسببت في وفاتها، وفق صحف محلية.وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما.