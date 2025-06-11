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أقدمت على قتل ابن شقيقتها… فصدر الحكم القاسي بحقها

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:30
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قضت محكمة جنايات بنى سويف في مصر بإعدام سيدة لادانتها بقتل نجل شقيقتها بإحدى قرى محافظة بنى سويف.
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وقضت محكمة جنايات بنى سويف على "أ. ع. ش"، بالاعدام شنقًا، لقيامها بقتل نجل شقيقتها البالغ من العمر سبع سنوات.

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا بعثور اختاى قرية شرهى التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف على جثة طفل وبها جرح قطعى فى الرقبة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث حيث تبين قيام ا.ه 27 عاما باستدراج نجل شقيقتها وطعنه عدة مرات باستخدام سكين مطبخ، انتقامًا من والدته بسبب خلافات أسرية. (اليوم السابع)
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