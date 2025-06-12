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منوعات
قتل ابن عمه ثم أخفاه.. مغني راب يواجه هذا الحكم
Lebanon 24
12-06-2025
|
01:15
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أصدرت محكمة أميركية حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا بحق مغني الراب سايلنتو، الشهير بأغنيته "Watch Me (Whip/Nae Nae)"، بعد إقراره بالذنب في قضية قتل ابن عمه عام 2021.
المغني، واسمه الحقيقي ريكي لامار هوك، أقر أمام المحكمة بارتكابه جريمة القتل غير العمد بحق فريدريك روكس، إلى جانب تهم تتعلق بالاعتداء المشدد، وحيازة سلاح ناري، وإخفاء الوفاة. واعترف بأنه كان يعاني من اضطرابات عقلية عند ارتكابه الجريمة.
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وكان من المقرر أن يُحاكم هذا الأسبوع بتهمة القتل العمد، لكن إبرام صفقة إقرار بالذنب أدّى إلى تخفيف التهم، حيث أسقط الادعاء تهمة القتل الجنائي، مقابل اعترافه بتهم أقل حدة.
ووفقًا للمحققين، أطلق سايلنتو النار على ابن عمه عدة مرات في شباط 2021 قبل أن يفر من المكان، وتم لاحقًا ضبط سلاح ناري بحوزته تطابق مع أغلفة الرصاص في مسرح الجريمة. كما ورد في ملف القضية أن المتهم أدلى باعتراف صريح بارتكاب الجريمة أثناء استجوابه.
وقد احتُسبت أربع سنوات قضاها سايلنتو في الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم الصادر. وتشير تقارير الدفاع إلى أنه كان يمر بحالة نفسية شديدة عند توقيفه، وقد شُخّص لاحقًا باضطراب ثنائي القطب أثناء احتجازه.
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