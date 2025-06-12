Advertisement

منوعات

قتل ابن عمه ثم أخفاه.. مغني راب يواجه هذا الحكم

Lebanon 24
12-06-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1373892-638853131201123061.png
Doc-P-1373892-638853131201123061.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محكمة أميركية حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا بحق مغني الراب سايلنتو، الشهير بأغنيته "Watch Me (Whip/Nae Nae)"، بعد إقراره بالذنب في قضية قتل ابن عمه عام 2021.

المغني، واسمه الحقيقي ريكي لامار هوك، أقر أمام المحكمة بارتكابه جريمة القتل غير العمد بحق فريدريك روكس، إلى جانب تهم تتعلق بالاعتداء المشدد، وحيازة سلاح ناري، وإخفاء الوفاة. واعترف بأنه كان يعاني من اضطرابات عقلية عند ارتكابه الجريمة.
Advertisement

وكان من المقرر أن يُحاكم هذا الأسبوع بتهمة القتل العمد، لكن إبرام صفقة إقرار بالذنب أدّى إلى تخفيف التهم، حيث أسقط الادعاء تهمة القتل الجنائي، مقابل اعترافه بتهم أقل حدة.

ووفقًا للمحققين، أطلق سايلنتو النار على ابن عمه عدة مرات في شباط 2021 قبل أن يفر من المكان، وتم لاحقًا ضبط سلاح ناري بحوزته تطابق مع أغلفة الرصاص في مسرح الجريمة. كما ورد في ملف القضية أن المتهم أدلى باعتراف صريح بارتكاب الجريمة أثناء استجوابه.

وقد احتُسبت أربع سنوات قضاها سايلنتو في الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم الصادر. وتشير تقارير الدفاع إلى أنه كان يمر بحالة نفسية شديدة عند توقيفه، وقد شُخّص لاحقًا باضطراب ثنائي القطب أثناء احتجازه.
 







مواضيع ذات صلة
أقدمت على قتل ابن شقيقتها… فصدر الحكم القاسي بحقها
lebanon 24
12/06/2025 10:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"صدى" على مسرح كازينو لبنان: أمسية موسيقية تُحيي الحكمة وتغنّي التراث
lebanon 24
12/06/2025 10:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان خلال الرئاسة؟.. هذا ما قاله ترامب
lebanon 24
12/06/2025 10:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر أمني في وادي خالد.. محمد فارق الحياة بسبب إشكال مع عمه!
lebanon 24
12/06/2025 10:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:27 | 2025-06-12
00:44 | 2025-06-12
23:35 | 2025-06-11
22:35 | 2025-06-11
15:30 | 2025-06-11
13:00 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24