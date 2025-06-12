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تخلى عن وظيفته.. صيني يختار العزلة في كهف هربًا من صخب الحياة الحديثة

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:27
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ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن رجلًا صينيًا يُدعى مين هنغكاي (35 عامًا) من مقاطعة سيتشوان، تخلى عن نمط الحياة الحضرية بكل ضغوطها، واختار العيش في كهف منذ أربع سنوات، معتبرًا أن العمل والزواج "بلا جدوى".
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وكان مين يعمل سابقًا سائقًا في شركة تأجير سيارات ويتقاضى نحو 1400 دولار شهريًا، قبل أن ترهقه ساعات العمل الطويلة والديون المتراكمة التي بلغت 42 ألف دولار. وقال في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: "كنت أعمل أكثر من 10 ساعات يوميًا فقط لسداد القروض. شعرت أن العمل لا معنى له".

بعد تخليه عن السداد، ساعده أقاربه ببيع ممتلكاته، واستبدل قطعة أرض مع أحد القرويين ليتمكن من الوصول إلى كهف قريب. استخدم مدخراته، التي لم تتجاوز 6 آلاف دولار، لتحويله إلى مأوى بسيط بمساحة 50 مترًا مربعًا.

مين يعيش الآن حياة بسيطة: يزرع طعامه، يقرأ، ويتنزه، ويبدأ يومه في الثامنة صباحًا وينام بحلول العاشرة مساءً. كما عبّر عن رفضه لفكرة الزواج واعتبرها مضيعة للوقت والمال، مضيفًا: "احتمال العثور على الحب الحقيقي ضئيل للغاية. لماذا أجتهد من أجل شيء نادر كهذا؟".

رغم رفضه لمظاهر الحياة العصرية، يحافظ مين على حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك تفاصيل حياته في الكهف مع أكثر من 40 ألف متابع.

وتعيد تجربته إلى الأذهان قصصًا مماثلة، مثل الأمريكي دانيال سويلو الذي تخلى عن المال والديون عام 2000، والإيطالي ماورو موراندي الذي عاش وحيدًا في جزيرة لأكثر من 30 عامًا، بحثًا عن حياة هادئة بعيدة عن ضغوط المجتمع الحديث. (news18)







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