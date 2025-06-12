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منوعات
مواليد هذه الابراج.. ستنقلب حياتكم العاطفية
Lebanon 24
12-06-2025
|
04:06
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بينما يستعد البعض لاستقبال طاقة القمر بتجدد في المشاعر وازدهار في العلاقات، يبدو أن أربعة أبراج فلكية ستجد نفسها
في مهب الريح
على الصعيد العاطفي، حيث تتصاعد التحديات وتلوح قرارات مصيرية في الأفق.
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وبحسب ما كشفه خبير
الفلك
محمد صبحي
لموقع "مصراوي"، فإن الليلة القمرية المرتقبة ستُحدث اهتزازًا واضحًا في حياة مواليد أربعة أبراج، مما قد يدفعهم إلى إعادة النظر في علاقاتهم الحالية، أو خوض مواجهات مؤجلة، أو حتى اتخاذ قرارات مفصلية تُعيد رسم مستقبلهم العاطفي.
برج القوس
قمة القمر في برجك تكون "انفجارا للحقيقة": رغبات كامنة تطفو على السطح، وقت مناسب لأخذ قرارات جريئة، وقطع روابط وأمور لا تخدمك في حياتك العاطفية.
برج العذراء
النظام وشدّة التخطيط لديك يتراجع، والعفوية تدخل بقوة، سيجبرك القمر أن تدعّي الروتين وتطلق لنفسك حرية وتجارب خاصة في حياتك العاطفية.
برج الجوزاء
صراع داخلي بين العقل والحدس يبدأ يعمّ لديك، رغم الارتباك، الفرصة في النمو الشخصي والتشكّك الصحي ممكن أن يخلق تطورا. ستتغير الأمور وتنقلب حياتك العاطفية بشكل كبير.
برج الحوت
نغمة التغيير العاطفي والعقلي قوية جدًا، تحتاج لوقت للتأمل والتفريغ، هذه فرصة لصفاء روحي وللتخلص من مشاعر سلبية أثرت في حياتك. (مصراوي)
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