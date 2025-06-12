مواليد هذه الابراج.. ستنقلب حياتكم العاطفية

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وبحسب ما كشفه خبير لموقع "مصراوي"، فإن الليلة القمرية المرتقبة ستُحدث اهتزازًا واضحًا في حياة مواليد أربعة أبراج، مما قد يدفعهم إلى إعادة النظر في علاقاتهم الحالية، أو خوض مواجهات مؤجلة، أو حتى اتخاذ قرارات مفصلية تُعيد رسم مستقبلهم العاطفي.قمة القمر في برجك تكون "انفجارا للحقيقة": رغبات كامنة تطفو على السطح، وقت مناسب لأخذ قرارات جريئة، وقطع روابط وأمور لا تخدمك في حياتك العاطفية.النظام وشدّة التخطيط لديك يتراجع، والعفوية تدخل بقوة، سيجبرك القمر أن تدعّي الروتين وتطلق لنفسك حرية وتجارب خاصة في حياتك العاطفية.صراع داخلي بين العقل والحدس يبدأ يعمّ لديك، رغم الارتباك، الفرصة في النمو الشخصي والتشكّك الصحي ممكن أن يخلق تطورا. ستتغير الأمور وتنقلب حياتك العاطفية بشكل كبير.