من أجل علاقة غرامية... هكذا خططت لقتل زوجها وطفليها!

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هزت جريمة بشعة مدينة بيلور في منطقة هاسان بولاية ، بعدما أقدمت سيدة ثلاثينية تُدعى "تشايترا" على محاولة تسميم أفراد أسرتها عبر دسّ حبوب منومة في الطعام، في خطة وصفتها الشرطة بالممنهجة والباردة، هدفت من خلالها إلى التخلّص من زوجها وطفليها وإخفاء علاقتها غير الشرعية بعشيقها الجديد.وبحسب تقارير إعلامية، فإن تشايترا (33 عاماً)، وهي أم لطفلين وزوجة لرجل يُدعى غاجيندرا، بدأت منذ أسابيع في إضافة كميات صغيرة من أقراص منوّمة إلى وجبات الطعام التي تُعدّها لأفراد عائلتها.جرت العملية جرت بمساعدة شريكها العاطفي الجديد، المدعو "شيفو"، وهو من سكان بلدتها، والهدف من هذه الخطة، بحسب التحقيقات الأولية، لم يكن أقل من إزهاق أرواح الأسرة كلها.تشايترا وغاجيندرا كانا متزوجين منذ أحد عشر عاماً، ولديهما ولدان يبلغان من العمر سنوات قليلة، غير أن العلاقة بينهما بدأت تتدهور تدريجياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وسط تصاعد مستمر في الخلافات اليومية والمشاحنات.وفي خضم هذه التوترات، دخلت تشايترا في علاقة غرامية مع رجل يُدعى "بونيث"، إلا أن الزوج اكتشف الأمر وأبلغ أهل الزوجة في محاولة لاحتواء الأزمة.لكن عوضاً عن التراجع، انزلقت تشايترا مجدداً إلى علاقة جديدة مع "شيفو"، الرجل الذي تحوّل لاحقاً إلى شريك في التخطيط لمحاولة القتل، بحسب ما أكدته السلطات.ولحسن الحظ، لم يمر الأمر دون ملاحظة الزوج، إذ بدأ يشكّ في الطعم غير المعتاد لطعامه وتدهور حالته الصحية تدريجياً، ليتوصل في النهاية إلى اكتشاف وجود أقراص مخدّرة في الطعام.وعلى الفور، توجّه غاجيندرا إلى مركز الشرطة في بيلور، وقدّم بلاغاً مفصلاً قاد إلى توقيف الزوجة وفتح تحقيق جنائي موسّع.