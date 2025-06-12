Advertisement

منوعات

من أجل علاقة غرامية... هكذا خططت لقتل زوجها وطفليها!

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1374029-638853319001160371.jpg
Doc-P-1374029-638853319001160371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزت جريمة بشعة مدينة بيلور في منطقة هاسان بولاية كارناتاكا الهندية، بعدما أقدمت سيدة ثلاثينية تُدعى "تشايترا" على محاولة تسميم أفراد أسرتها عبر دسّ حبوب منومة في الطعام، في خطة وصفتها الشرطة بالممنهجة والباردة، هدفت من خلالها إلى التخلّص من زوجها وطفليها وإخفاء علاقتها غير الشرعية بعشيقها الجديد.
Advertisement

وبحسب تقارير إعلامية، فإن تشايترا (33 عاماً)، وهي أم لطفلين وزوجة لرجل يُدعى غاجيندرا، بدأت منذ أسابيع في إضافة كميات صغيرة من أقراص منوّمة إلى وجبات الطعام التي تُعدّها لأفراد عائلتها.

جرت العملية جرت بمساعدة شريكها العاطفي الجديد، المدعو "شيفو"، وهو من سكان  بلدتها، والهدف من هذه الخطة، بحسب التحقيقات الأولية، لم يكن أقل من إزهاق أرواح الأسرة كلها.

تشايترا وغاجيندرا كانا متزوجين منذ أحد عشر عاماً، ولديهما ولدان يبلغان من العمر سنوات قليلة، غير أن العلاقة بينهما بدأت تتدهور تدريجياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وسط تصاعد مستمر في الخلافات اليومية والمشاحنات.

وفي خضم هذه التوترات، دخلت تشايترا في علاقة غرامية مع رجل يُدعى "بونيث"، إلا أن الزوج اكتشف الأمر وأبلغ أهل الزوجة في محاولة لاحتواء الأزمة.

لكن عوضاً عن التراجع، انزلقت تشايترا مجدداً إلى علاقة جديدة مع "شيفو"، الرجل الذي تحوّل لاحقاً إلى شريك في التخطيط لمحاولة القتل، بحسب ما أكدته السلطات. 

ولحسن الحظ، لم يمر الأمر دون ملاحظة الزوج، إذ بدأ يشكّ في الطعم غير المعتاد لطعامه وتدهور حالته الصحية تدريجياً، ليتوصل في النهاية إلى اكتشاف وجود أقراص مخدّرة في الطعام.

وعلى الفور، توجّه غاجيندرا إلى مركز الشرطة في بيلور، وقدّم بلاغاً مفصلاً قاد إلى توقيف الزوجة وفتح تحقيق جنائي موسّع.

مواضيع ذات صلة
قصة مؤلمة.. هكذا عذّبت ابنتها بالتعاون مع زوجها!
lebanon 24
12/06/2025 18:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته
lebanon 24
12/06/2025 18:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وصية من شريف منير لزوج ابنته.. ما علاقة عادل امام؟
lebanon 24
12/06/2025 18:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بخطف زوجها من زوجته الأولى.. هكذا ردت الفنانة المعروفة! (صورة)
lebanon 24
12/06/2025 18:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:27 | 2025-06-12
10:18 | 2025-06-12
05:55 | 2025-06-12
04:06 | 2025-06-12
03:57 | 2025-06-12
02:27 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24