تحوّل الفرح إلى فاجعة… وفاة في العرس والقاتل يُفاجئ الجميع

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في حادثة مؤلمة، توفي شاب ، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى خلال حفل زفاف عن طريق الخطأ، بقرية شنهور في مصر.كانت قد تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارا من يفيد إصابة شاب بطلقات نارية خلال حفل زفاف فى قرية شنهور التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ، بطلق ناري فى العين خلال حفل زفاف على يد والد العريس بالخطأ.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات وجارى إنهاء إجراءات تصريح الدفن. (اليوم السابع)