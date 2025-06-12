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تحوّل الفرح إلى فاجعة… وفاة في العرس والقاتل يُفاجئ الجميع

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:30
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في حادثة مؤلمة، توفي شاب مصري، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى العين خلال حفل زفاف عن طريق الخطأ، بقرية شنهور في مصر.
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كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلقات نارية خلال حفل زفاف فى قرية شنهور التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة أحمد حمادة، بطلق ناري فى العين خلال حفل زفاف على يد والد العريس بالخطأ.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات وجارى إنهاء إجراءات تصريح الدفن. (اليوم السابع)
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