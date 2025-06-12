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منوعات
السيطرة على حريق مخبز في مصر.. . فهل من اصابات؟
Lebanon 24
12-06-2025
|
15:00
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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخبز في مدينة 6 أكتوبر في مصر ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه . (اليوم السابع)
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