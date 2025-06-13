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جريمة بشعة تهزّ مصر.. المتهم يقتل والدته وشقيقيه ويشعل النار في جثثهم

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:22
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قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة في مصر، بمعاقبة سفاح عزبة رستم المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران فى الجثامين بالإعدام شنقا.
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كانت المحكمة قد أحالت أوراق السفاح لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقًا وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وترجع الواقعة لشهر حزيران الماضى، بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل أفراد أسرته، داخل منزل الأسرة، بعد أن افتضح أمره واكتشاف الجيران للواقعة بعد انبعاث روائح كريهة ودخان من داخل المنزل؛ حيث تم العثور على بقايا أشلاء ودماء متناثرة داخل المنزل، وتبين أنها بقايا جثث والدة المتهم وشقيقيه، بسبب خلافات الميراث، وتم ضبط المتهم أثناء اختبائه بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية. (اليوم السابع)
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