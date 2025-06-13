جريمة بشعة تهزّ مصر.. المتهم يقتل والدته وشقيقيه ويشعل النار في جثثهم

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قضت محكمة جنايات المحلة في مصر، بمعاقبة سفاح عزبة رستم المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران فى الجثامين بالإعدام .كانت المحكمة قد أحالت أوراق السفاح لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقًا وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.وترجع الواقعة لشهر حزيران الماضى، بتمكن من ضبط المتهم بقتل أفراد أسرته، داخل منزل الأسرة، بعد أن افتضح أمره واكتشاف الجيران للواقعة بعد انبعاث روائح كريهة ودخان من داخل المنزل؛ حيث تم العثور على بقايا أشلاء ودماء متناثرة داخل المنزل، وتبين أنها بقايا جثث والدة المتهم وشقيقيه، بسبب خلافات الميراث، وتم ضبط المتهم أثناء اختبائه بمحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للمحاكمة الجنائية. (اليوم السابع)