صاعقة كهربائية تودي بحياة شاب أثناء تركيب إنارة لحفل زفاف

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لقى شاب في نهاية العشرينات من عمره مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في تركيب إنارة لحفل زفاف بدائرة مركز في مصر، حيث تم نقله جثة هامدة إلى مستشفى المراغة المركزي.وكان مساعد ومدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوصول المدعو " ج. م"، 28 سنة، كهربائي بمحل فراشة، ويقيم بقسم طهطا، جثة هامدة، وذلك بادعاء صعق كهربائي.وبسؤال والده، 72 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات العنوان، وأحمد م. خ. م، 25 سنة، عامل ومقيم بدائرة المركز، بالإضافة إلى شاهد الواقعة م. س، 19 سنة، عامل بمحل ومقيم بمركز طهطا، أفادوا أنه أثناء قيام المتوفى بتركيب إنارة لحفل عرس خاص بالثاني بدائرة المركز، لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما أدى إلى إصابته بصعق كهربائي ووفاته في الحال، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية، وعدم اتهامهم لأحد بالتسبب في الحادث.وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صدمة عصبية ناتجة عن صعق كهربائي"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت لتولي التحقيق. (اليوم السابع)