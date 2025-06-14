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منوعات
بعدما اكتشفت خيانته لها.. اقرأوا ماذا فعلت هذه المرأة بحبيبها
Lebanon 24
14-06-2025
|
01:30
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قامت امرأة صينية بشراء 1000 كيلوغرام من البصل وأرسلته لحبيبها السابق مع رسالة كتبت فيها: "بكيت كثيرا، والآن جاء دورك"!
وأوضحت المرأة التي تدعى
تشاو
للصحافيين أنها اكتشفت خيانة حبيبها لها بعدما ألقت نظرة على هاتفه المحمول. وبعد الانفصال، قالت تشاو إنها كانت بائسة للغاية وظلت تبكي لأيام، بينما "استمر هو في الاستمتاع بالحياة دون أدنى حزن أو ندم".
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لكنها رأت في ذلك ظلما، فقررت أن تجعله يبكي أيضا من خلال إرسال طن من البصل إلى منزله، في أغرب انتقام! وتم إلقاء البصل على عتبة منزل الحبيب في
شاندونغ
، لكن انقلب السحر على الساحر، ولم يبك الحبيب السابق، بل أعاد بيع البصل بأكثر من ألف يوان (147 دولارا).
واضطر عامل التوصيل للقيام بنحو 50 رحلة لمدة خمس ساعات على الأقل لنقل جميع المنتجات من شاحنته إلى منزل حبيب تشاو السابق.(روسيا اليوم)
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