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سمكة قرش تسقط من السماء!

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:16
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شهدت مدينة ميرتل بيتش في ولاية كارولينا الجنوبية حدثا غريبا عندما سقط قرش صغير من نوع المطرقة من السماء أثناء إحدى مباريات الغولف المحلية.
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وتبيّن أن هذا القرش لم يكن سوى وجبة فقدها طائر بحري أثناء نقله لها، حيث نشر شاب يدعى جوناثان مارلو صورا لصديقه وهو يحمل القرش التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنهم شاهدوا طائرا جارحا يحمل القرش قبل أن يسقطه.

وبحسب الصور التي التقطت للحدث فإن طول القرش لم يتجاوز ثلاثين سنتيمترا تقريبا. (روسيا اليوم)
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