سمكة قرش تسقط من السماء!

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شهدت مدينة في ولاية حدثا غريبا عندما سقط قرش صغير من نوع المطرقة من السماء أثناء إحدى مباريات المحلية.وتبيّن أن هذا القرش لم يكن سوى وجبة فقدها طائر بحري أثناء نقله لها، حيث نشر شاب يدعى جوناثان مارلو صورا لصديقه وهو يحمل القرش التي انتشرت بشكل واسع على ، موضحا أنهم شاهدوا طائرا جارحا يحمل القرش قبل أن يسقطه.وبحسب الصور التي التقطت للحدث فإن طول القرش لم يتجاوز ثلاثين سنتيمترا تقريبا. (روسيا اليوم)