أطلق النار على زوجته أمام أهلها!

أقدم زوج على إطلاق النار على زوجته في قرية طهنشا في مصر، إثر خلاف حاد نشب بينه وبين والدها وإخوتها، ما أسفر عن إصابتها بجروحٍ خطيرة.

وهرعت والإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة، في حين لا تزال حالتها الصحية حرجة. (ارم نيوز)