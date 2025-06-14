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أطلق النار على زوجته أمام أهلها!

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:17
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أقدم زوج على إطلاق النار على زوجته في قرية طهنشا في مصر، إثر خلاف حاد نشب بينه وبين والدها وإخوتها، ما أسفر عن إصابتها بجروحٍ خطيرة.
 
وهرعت قوات الأمن والإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة، في حين لا تزال حالتها الصحية حرجة. (ارم نيوز)
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