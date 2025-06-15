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غضب وألم.. عائلات ضحايا تحطم الطائرة الهندية تطالب بالشفافية

Lebanon 24
15-06-2025 | 01:21
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في مستشفى مدني غارق بحرارة الصيف وقسوة الصدمة، يتجمع عشرات من أهالي ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، يملؤهم الغضب والإحباط من بطء الإجراءات وغموض التواصل الرسمي.
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رشيد هورا، الذي فقد ثلاثة من أفراد أسرته، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، يقف تحت وهج الشمس منتظرًا جوابًا لا يأتي. يقول بمرارة: "أخذوا منا عينات الحمض النووي، لكنهم لم يخبرونا بشيء... نريد أن نعرف: هل تعرفتم على جثث؟ هل سنستلم جثة شخص آخر؟"

هورا، القادم من غلوستر البريطانية، ليس وحده. إلى جانبه رفيق مينون، الذي ينتظر منذ أيام استلام جثث أربعة من أقربائه، جميعهم مواطنون بريطانيون كانوا يقيمون في لندن.

ويضيف: "لا تعذبونا. فقط أخبرونا إذا كنتم عثرتم على أحبائنا. حتى لو كانت الإجابة صعبة، نريد أن نعرف."

جاويد (37 عامًا)، الذي جاء في رحلة عيد الفطر إلى الهند مع زوجته وطفليه زين وأماني، ما زال يترقب نبأ عنهم. بعيون دامعة قال لشبكة سكاي نيوز: "مرّت 72 ساعة، بل أكثر. لا شيء. نبحث عن أطفالنا، أين هم؟"

إلى جانب الألم، هناك شعور بالخذلان. يقول أحد أفراد العائلات: "لا يوجد ممثل من المفوضية العليا البريطانية هنا. لا أحد تواصل معنا. وكأننا تُركنا وحدنا نواجه هذا الجحيم."

وفي الداخل، حيث تُؤخذ عينات الحمض النووي وتُفحص الجثث المتفحمة، تباطؤ مقلق في العملية. الدكتور راجنيش باتيل، من كلية BJ الطبية، يوضح: "تمّت مطابقة 11 ضحية فقط حتى الآن. الإجراءات دقيقة ومعقدة، ولا مجال للتسرع، لما لها من تبعات قانونية وطبية."

لكن العائلات لا تطلب تسرعًا بل تواصلًا إنسانيًا، ومعلومات منتظمة تطمئن قلوبهم، لا أن تُترك مفتوحة على الاحتمالات.


رغم الزيارات والتصريحات، لا تزال العائلات تبيت في المستشفى في ظروف مؤلمة، تنتظر وداعًا نهائيًا لم يُمنح بعد.
إنهم لا يطلبون سوى الحقيقة، والكرامة، والخروج من دائرة الانتظار الطويل، وقالوا: "نريد أن نودع أحباءنا، أن نطوي الصفحة. لا نريد أن يستمر هذا الكابوس."
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