سيدة تقتل جارتها إثر خلافات شخصية بينهما

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزه في مصر، تجديد حبس المتهمة بقتل سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.تمكن رجال المباحث بمديرية أمن ، من القبض على المتهمة بقتل سيدة في أوسيم، حيث اعتدت عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت المختصة التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة أوسيم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد ربة منزل تم تحديد هويتها، بسبب خلافات بينهما.تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)