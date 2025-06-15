تفاصيل مؤلمة في جريمة مروعة… مقتل أسرة كاملة حرقًا

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قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ط.م ال" بالإعدام، عما نسب إليه من اتهامات.تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهم "ط.م.ال" بإشعال النيران في العقار محل الواقعة يقطنه أسرة كاملة وسكان آخرين، وهم المجني عليهم.وتبين من التحقيقات، قيام المتهم "ط.م.ال" عامل، أن وضع عمدا النار بالمسكن الكائن بشارع الجمرك، بعد أن أعد مادتين معجلتين للاشتعال وهما كحول وجازولين وانتظر حتي الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال، فنشب الحريق بكامل العقار والتي نشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليهم كل من "خ.ا.ب" و"ش.إ.ع" و"أ.خ.ب" و"ن.خ.ب" و"ر.ا.ب"، وكان ذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية علي إثر توهمه بقيام قاطني العقار بصنع سحر له، فسولت له نفسه للتخلص منهم ففكر ودبر له شيطانه مخططا لذلك، كما تسبب في الشروع في قتل كل من "أ.ا.خ" و"م.ا.ال" و"ح.ا.ع" و"ك.ع.م" و"م.ا.ا"، بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق أرضي وطابقين علويين.كما أضافت التحريات، أن المتهم متعاطي لجوهر مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت التحقيق التي قررت إحالته إلى ، التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)