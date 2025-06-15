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منوعات
خادمة تُفاجئ مخدومتها بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها
Lebanon 24
15-06-2025
|
12:00
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قررت نيابة
قصر النيل
في مصر، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها.
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وتمكن رجال المباحث من ضبط (إحدى السيدات ) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادها تم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بمحافظة الجيزة).
(اليوم السابع)
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