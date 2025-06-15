Advertisement

منوعات

حريق مأساوي يودي بحياة مسن في منزله بمصر

Lebanon 24
15-06-2025 | 14:00
A-
A+


Doc-P-1376288-638856120693686346.jpg
Doc-P-1376288-638856120693686346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، في حريق نشب بمنزل، بقرية أبومناع قبلي بمركز دشنا في مصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بمصرع شخص مسن في حريق نشب بمنزل، في قرية أبومناع قبلي بمركز دشنا، وتبين مصرع محمد.ح، 63 عاما.
Advertisement

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر الإيراني يودي بحياة 3 أشخاص (العربية)
lebanon 24
15/06/2025 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي يُنهي حياة أم أمام زوجها وأولادها
lebanon 24
15/06/2025 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحر الشديد يودي بحياة 13 حاجًا إيرانيًا في السعودية
lebanon 24
15/06/2025 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حادث دراجة نارية يودي بحياة شاب
lebanon 24
15/06/2025 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2025-06-15
10:00 | 2025-06-15
07:30 | 2025-06-15
04:47 | 2025-06-15
03:44 | 2025-06-15
01:21 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24