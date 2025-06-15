حريق مأساوي يودي بحياة مسن في منزله بمصر

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لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، في حريق نشب بمنزل، بقرية أبومناع قبلي بمركز دشنا في مصر.تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارا من بمصرع شخص مسن في حريق نشب بمنزل، في قرية أبومناع قبلي بمركز دشنا، وتبين مصرع محمد.ح، 63 عاما.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)