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منوعات
مقتل طالب في مشاجرة دامية بمصر
Lebanon 24
15-06-2025
|
16:00
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قررت
محكمة جنايات القاهرة
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب خلال مشاجرة في منطقة
الزيتون
لجلسة 8 حزيران، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة.
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وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن
القاهرة
من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.
وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
(اليوم السابع)
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