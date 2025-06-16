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فيديو يثير الغضب في الصين.. سائحون ينتزعون شعر نمر حي

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:14
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أشعل مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع موجة من الغضب والاستنكار في الصين، بعد أن أقدم عدد من الزوار على انتزاع شعر نمر داخل إحدى حدائق الحيوان في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، اعتقاداً منهم بأن شعر النمر يجلب الحظ ويطرد الأرواح الشريرة.
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وأظهر الفيديو، الذي التُقط في الثامن من حزيران الجاري، مجموعة من السياح وهم يتسللون بأيديهم عبر فتحات سياج حديدي، ليقوموا بنتف شعر النمر من بطنه وذيله بينما كان مستلقياً أعلى نفق معدني مخصص للمشاهدة.

ورُصدت إحدى الزائرات وهي تقول بصوت مسموع: "هيا نأخذ المزيد.. شعر النمر يطرد الشر ويحمي المنزل"، بينما عمد آخرون إلى ربط خصل الشعر بحقائبهم، وظهر أحدهم وهو يتباهى أمام الكاميرا حاملاً خصلة من الشعر قائلاً: "أفضل تذكار مجاني".
 
غير أن حديقة الحيوان سارعت إلى إدانة الحادثة، مؤكدة أن لمس الحيوانات أمر محظور تماماً داخل المرافق. وقال أحد العاملين لوسائل إعلام محلية: "نحاول باستمرار منع مثل هذه التصرفات، لكننا لم ننجح دائماً.. انتزاع شعر النمر قد يثير قلقه، بل ويعرض الزوار للخطر".

وأوضح موظفو الحديقة أن التصرف غير المسؤول قد يتسبب بإجهاد نفسي للحيوان، وربما يثير رد فعل عدوانياً منه، في ظل غياب الحواجز الكافية بين الزوار والحيوانات في بعض المناطق.
 
ولم تُحدد السلطات بعد ما إذا كان الزوار المخالفون سيخضعون لأي عقوبات قانونية، إلا أن خبير القانون "تشو وي"، من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، أشار إلى أن إلحاق الضرر بالحيوانات في الحدائق قد يترتب عليه مسؤولية مدنية، وقد يُعاقب صاحبه بتحذير أو غرامة أو احتجاز.
 
وتعود جذور هذا السلوك إلى معتقدات صينية تقليدية، ترى في النمر رمزاً للقوة والشجاعة والحماية، وكان يُقدس قديماً كرمز للجنرالات وآلهة الحرب، فيما يعتقد بعض الناس أن الاحتفاظ بشعر النمر أو وضعه على أبواب المنازل يدرأ الحسد ويمنح الحظ. (امارات 24) 
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