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في مشهد أثار استياء العديد من الأشخاص.. رجل أمن يعتدي على بائع

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:41
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في مشهد أثار استياء العديد من الجزائريين على مواقع التواصل، ظهر رجل أمن يعتدي على بائع للمأكولات التقليدية، ما أثار ضَجَّةً واسعة.

فقد انتشر الفيديو خلال الساعات الماضية بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من إصدار الهيئة الأمنية بيانا أكدت فيه أنَّ الفعل منعزل ولا يُمثل المؤسسة.
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وأظهر مقطع الفيديو، الشَّاب وهو يُحضر أكلاتٍ تقليدية سريعة، على طاولة نصبها في أحد سواحل ولاية تيبازة، فيما وضع هاتفه النقال في بثٍ مباشر على يمينه. ليظهر بعد لحظات من البث، رجل أمن دركي، ويطرد الشاب ويشتمه، ويركل طاولته ركلةً أسقطتها وما عليها من مأكولات أرضاً، قبل أن يسحب الشاب هاتفه ويوقف التصوير.

فيما أدان كثيرون فعل الدركي، معتبرين أنه كان بإمكانه أن يحرر مخالفة بحق البائع الشاب بدل الاعتداء عليه.
 
من جهتها، أصدرت قيادة الدرك الوطني بيانا، أمس الأحد، أكدت فيه أنَّ "تصرف المعني سلوك فردي ومعزول لا يعكس القيم والانضباط الذي تتميز به المؤسسة". (العربية) 
 
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