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بطريقة مروعة.. وفاة رجل أعمال شهير إثر سقوطه من الطابق العاشر

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:44
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لقي رجل أعمال سوداني مصرعه في مصر إثر سقوطه بطريقة مروعة من الطابق العاشر في منور المصعد داخل إحدى المباني السكنية في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.
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ووقع الحادث مساء الأحد أثناء توجه الضحية لأداء صلاة العشاء، حيث حاول استخدام المصعد الذي كان بابه مفتوحا دون وجود كابينة المصعد في مكانها، مما أدى إلى سقوطه من ارتفاع يقارب عشرة طوابق.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أحد الطوابق العلوية داخل منور العمارة، وانتقلت قوة من رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن المتوفى رجل الأعمال السوداني عمر محمد عثمان وكان في طريقه لاستخدام المصعد الكهربائي قبل أن يسقط من مسافة تقارب عشرة طوابق. (روسيا اليوم) 

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