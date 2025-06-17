وفاة 3 متسلقي جبال إثر صاعقة برق نادرة!

Advertisement

أعلنت الشرطة النمساوية الثلاثاء أنّ ثلاثة متسلقي جبال من ذوي الخبرة قضوا في عاصفة مفاجئة وعنيفة ضربت جبال في الأحد، في حادثة أكّدت فرق الإنقاذ أنها "نادرة جدًا".وقال ناطق باسم لوكالة فرانس برس "قضى الأشخاص الثلاثة بسبب صاعقة برق" على ارتفاع 2268 مترًا.والقتلى الثلاثة هم امرأة عمرها 60 عامًا، كانت برفقة زوجها البالغ 60 عامًا أيضًا وصهرها البالغ 62 عامًا، وقد تأثروا الأحد بالعاصفة عندما كانوا على ميتاغ (2635 مترًا)، جنوب بلدة فليرش.وبسبب تغير مفاجئ في الطقس، بدؤوا سريعًا بالنزول من القمة قرابة الساعة 12:30 (10:30 بتوقيت غرينتش)، لكنّهم لم ينجحوا في العودة فأبلغ أقاربهم عن فقدانهم، بحسب بيان للشرطة.وعثر طاقم مروحية إغاثة على الجثث مساء ذلك اليوم بالقرب من مسار على ارتفاع حوالي 2268 مترًا.أثارت هذه الوفيات صدمة في منطقة ، حيث تُعدّ الأنشطة على علوّ مرتفع مرغوبة، لكنها "نادرة جدًا"، على ما قال رئيس عمليات الإنقاذ الجبلية في تيرول غريغور ، في مقابلة مع وكالة "إيه بي آي" النمساوية.ولتجنب العواصف الرعدية التي تحدث بشكل متكرر بعد الظهر وخلال المساء، من الضروري "الصعود والنزول في أوقات مبكرة"، بحسب المنقذ الذي ينصح باستخدام تطبيقات الطقس على الهواتف المحمولة.وتوفيت امرأة أيضًا في نهاية هذا الأسبوع في متأثرة بجروحها جراء سقوط غصن من شجرة ضربها البرق.