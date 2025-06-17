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منوعات
نجت من الهاوية.. العثور على امرأة فُقدت في منطقة خطيرة
Lebanon 24
17-06-2025
|
15:38
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أعلنت السلطات الأميركية العثور على جانيل باندا (32 عامًا) "حية وآمنة"، بعد ثلاثة أيام من اختفائها من موقع تخييم "Edge of the World" قرب فلاغستاف في ولاية
أريزونا
.
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وكانت باندا قد شوهدت آخر مرة مساء
الجمعة 13
حزيران، حين ابتعدت عن المخيم الذي كانت فيه برفقة والدها،
ديفيد باندا
، قبل أن يُبلغ عن اختفائها لاحقًا.
ووفقًا لشقيقتها، سارة باندا، عُثر على جانيل قرب قاع وادي Bear Sign Canyon داخل غابة كوكونينو الوطنية، بواسطة أحد أعضاء فرق البحث. وقد شاركت مروحيات الإنقاذ من مقاطعة بينال في عملية الإخلاء من منطقة وعرة شديدة الانحدار.
وقالت سارة لقناة KSAV: "لم أرَ أختي حتى يوم الاثنين، لكنني علمت أنها بخير، وتريد فقط رؤية عائلتها". وأضافت: "الآن وقد عادت، أقدّر كل لحظة معها أكثر من أي وقت مضى".
وكان والدها قد حذر سابقًا من خطورة المنطقة، قائلاً: "رغم جمال المكان، إلا أن التضاريس خطيرة، والمنحدرات والوديان تستدعي اتخاذ احتياطات كبيرة". (people)
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