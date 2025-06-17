Advertisement

منوعات

نجت من الهاوية.. العثور على امرأة فُقدت في منطقة خطيرة

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1377776-638857968502525102.png
Doc-P-1377776-638857968502525102.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الأميركية العثور على جانيل باندا (32 عامًا) "حية وآمنة"، بعد ثلاثة أيام من اختفائها من موقع تخييم "Edge of the World" قرب فلاغستاف في ولاية أريزونا.
Advertisement

وكانت باندا قد شوهدت آخر مرة مساء الجمعة 13 حزيران، حين ابتعدت عن المخيم الذي كانت فيه برفقة والدها، ديفيد باندا، قبل أن يُبلغ عن اختفائها لاحقًا.

ووفقًا لشقيقتها، سارة باندا، عُثر على جانيل قرب قاع وادي Bear Sign Canyon داخل غابة كوكونينو الوطنية، بواسطة أحد أعضاء فرق البحث. وقد شاركت مروحيات الإنقاذ من مقاطعة بينال في عملية الإخلاء من منطقة وعرة شديدة الانحدار.

وقالت سارة لقناة KSAV: "لم أرَ أختي حتى يوم الاثنين، لكنني علمت أنها بخير، وتريد فقط رؤية عائلتها". وأضافت: "الآن وقد عادت، أقدّر كل لحظة معها أكثر من أي وقت مضى".

وكان والدها قد حذر سابقًا من خطورة المنطقة، قائلاً: "رغم جمال المكان، إلا أن التضاريس خطيرة، والمنحدرات والوديان تستدعي اتخاذ احتياطات كبيرة". (people)








مواضيع ذات صلة
أكثر إمرأة محظوظة في العالم.. هكذا نجت من كارثة الطائرة الهندية
lebanon 24
18/06/2025 05:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة إبن الـ15 عاماً... سيارة تقودها إمرأة صدمته
lebanon 24
18/06/2025 05:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة امرأة داخل أحد البساتين في الزرارية.. وهذا ما تبين
lebanon 24
18/06/2025 05:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة امرأتين بلدغات أفاعٍ خطيرة في الهند
lebanon 24
18/06/2025 05:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:23 | 2025-06-17
14:12 | 2025-06-17
10:11 | 2025-06-17
08:55 | 2025-06-17
04:41 | 2025-06-17
02:44 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24