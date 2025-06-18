رعب على الشواطئ في هذه الدولة.. "قرش أبيض" بطول 4 أمتار يقترب من السواحل (صور)

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وجّه العلماء تحذيرًا لمرتادي الشواطئ في ، داعينهم إلى أخذ الحيطة أثناء السباحة، مع اقتراب سمكة قرش أبيض عملاق يُدعى "كونتيندر" من سواحل الشرقي خلال .وبحسب صحيفة "ميرور" تم تتبّع كونتيندر الذي يبلغ طوله 4.2 متر منذ حزيران 2025، بعدما جرى وضع جهاز مراقبة عليه من قِبل مؤسسة "أوشيرتش" المختصة بأبحاث الكائنات البحرية الضخمة.ومنذ إطلاقه قبالة سواحل ولايتي وجورجيا، قطع "كونتيندر" مسافة مذهلة وصلت إلى 3009 كيلومترات. وقد ظهر مجددًا بعد انقطاع الإشارة لمدة تقارب الشهر، حين رصده الجهاز في 7 حزيران قرب بامليكو ساوند في ولاية نورث كارولاينا.وأوضح جون تايمنسكي، عالِم البيانات في "أوشيرتش"، أن احتمال ظهور القرش بالقرب من شواطئ مأهولة منخفض، لكنه ممكن، مشيرًا إلى أن أسماك القرش البيضاء تتبع فرائسها من الأسماك والفقمات، والتي قد تقترب من الشواطئ في بعض الحالات، مما يجذب القروش إلى مناطق السباحةمن جانبها، أكدت الدكتورة ، كبيرة علماء البيطرة في "أوشيرتش"، أن هذا الموسم يُعد الأول الذي يمكن خلاله تتبع "كونتيندر" أثناء هجرته نحو مناطق التغذية الصيفية، مشيرة إلى أن الوجهة المتوقعة قد تكون كيب كود في ولاية أو نوفا سكوشا في ، وهما منطقتان معروفتان بوجود أسماك القرش في الصيف.ويعد كونتيندر أكبر قرش أبيض ذكر يتم تتبّعه من قِبل "أوشيرتش" في ، إذ يبلغ وزنه حوالي 750 كيلوغراما، لكنه ليس الأكبر عالميًا. وقد تطلّب وضع جهاز التتبع عليه فريقًا مكوّنًا من 6 أشخاص بين صيادين وعلماء.