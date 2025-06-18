Advertisement

منوعات

زيارة غير متوقعة... بايدن يفاجئ طاقم مسلسل شهير

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1378160-638858494467685388.png
Doc-P-1378160-638858494467685388.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، برفقة زوجته جيل وابنه هانتر، موقع تصوير مسلسل "ريتشر" الشهير أثناء تصوير مشهد مطاردة شرطية في شوارع فيلادلفيا.
Advertisement

وبحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس فيلادلفيا"، لاحظ مصور محلي، كان يتابع التصوير عن كثب، وصول موكب من السيارات الرسمية إلى الموقع، ليخرج منها بايدن وعائلته، مما أثار سعادة فريق العمل، الذي بدأ بالتصفيق والهتاف.

وتحدث بايدن مع عدد من أعضاء فريق العمل، من بينهم النجم آلان ريتشنون، كما التقط صورا تذكارية معهم.

وأوضح المصور المحلي أن الزيارة حدثت أثناء توجه بايدن لتناول الإفطار في مطعم قريب، مشيرا إلى أن الموقف كان مفاجئا تماما.

كما نشر ريتشنون عبر حسابه على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من اللقاء المفاجئ، وأرفقها بتعليق طريف قال فيه إنهم تحدثوا عن مواضيع علمية معقدة مثل نظرية الأوتار والتشابك الكمي، مشيرا إلى أن بايدن تغلب عليه في مسابقة مصارعة الأذرع.

وسبق لريتشنون أن أثار الجدل بتصريحاته السياسية المناهضة للمحافظين، حيث انتقد في مقابلة سابقة دعم بعض المسيحيين للرئيس دونالد ترامب، كما ادعى لاحقا أنه تعرض للتهديد بسبب آرائه السياسية.
 
بايدن خلال زيارة موقع تصوير مسلسل "ريتشر"
مواضيع ذات صلة
مفاجأة غير متوقعة.. لا مياه كافية للبنانيين
lebanon 24
18/06/2025 16:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة لمرشح في لبنان.. ما حصل غير متوقع
lebanon 24
18/06/2025 16:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقّعة من ستيفاني عطالله لزوجها... هذا ما قامت به قبل ساعات من زفافها
lebanon 24
18/06/2025 16:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مفاجئ في مهرجان كان: إصابة ضيف بطريقة غير متوقعة! (صور)
lebanon 24
18/06/2025 16:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:15 | 2025-06-18
05:07 | 2025-06-18
03:54 | 2025-06-18
01:51 | 2025-06-18
01:25 | 2025-06-18
01:13 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24