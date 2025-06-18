زيارة غير متوقعة... بايدن يفاجئ طاقم مسلسل شهير

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زار الرئيس الأميركي السابق ، برفقة زوجته جيل وابنه هانتر، موقع تصوير مسلسل "ريتشر" الشهير أثناء تصوير مشهد مطاردة شرطية في شوارع فيلادلفيا.وبحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس فيلادلفيا"، لاحظ مصور محلي، كان يتابع التصوير عن كثب، وصول موكب من السيارات الرسمية إلى الموقع، ليخرج منها وعائلته، مما أثار فريق العمل، الذي بدأ بالتصفيق والهتاف.وتحدث بايدن مع عدد من أعضاء فريق العمل، من بينهم النجم ريتشنون، كما التقط صورا تذكارية معهم.وأوضح المصور المحلي أن الزيارة حدثت أثناء توجه بايدن لتناول الإفطار في مطعم قريب، مشيرا إلى أن الموقف كان مفاجئا تماما.كما نشر ريتشنون عبر حسابه على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من اللقاء المفاجئ، وأرفقها بتعليق طريف قال فيه إنهم تحدثوا عن مواضيع علمية معقدة مثل نظرية الأوتار والتشابك الكمي، مشيرا إلى أن بايدن تغلب عليه في مسابقة مصارعة الأذرع.وسبق لريتشنون أن أثار الجدل بتصريحاته السياسية المناهضة للمحافظين، حيث انتقد في مقابلة سابقة دعم بعض للرئيس ، كما ادعى لاحقا أنه تعرض للتهديد بسبب آرائه السياسية.