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في مصر.. ضبط عامل خبأ هاتفًا لتصوير السيدات داخل حمام كافيه

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:00
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الدقي في مصر، القبض على عامل لاتهامه بـ تصوير السيدات، بواسطة إخفاء هاتف محمول داخل حمام كافيه يعمل به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لـ قسم شرطة الدقي يفيد اتهام شخص بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بالدقي، وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالكافيه، أخفى هاتفه داخل حمام السيدات لتصويرهن، واكتشفت فتاة الهاتف، وتم القبض على المتهم.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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