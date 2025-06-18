27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما حقيقة مقتل بطل مسلسل "يوسف الصديق" بغارة إسرائيلية؟
Lebanon 24
18-06-2025
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خبراً عن مقتل الممثل
الإيراني
مصطفى زماني، المعروف بدوره في مسلسل "
يوسف الصديق
"، إثر قصف صاروخي استهدف منطقة قرب الحدود الشمالية للعراق أثناء زيارته لإقليم
كردستان
.
Advertisement
وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه كان يحضر فعالية ثقافية مغلقة بالقرب من موقع القصف، مما أدى إلى إصابته بشظايا ومقتله. إلا أن هذه الأنباء نُفيت بسرعة، حيث أصدر مدير أعمال زماني بياناً عبر منصة "إكس" أكد فيه أن الفنان بخير ولم يكن في مكان الاستهداف، مشيراً إلى أن الشائعة انتشرت عقب
الغارات
الجوية الأخيرة على شمال
العراق
.
وفي تصريح لوسائل إعلام
عراقية
، أكد مدير أعماله أن مصطفى زماني يقيم حالياً في
طهران
ويتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أن مصطفى زماني من مواليد فريدون كنار شمالي
إيران
، وبدأ مشواره الفني بدور
النبي يوسف
في مسلسل "يوسف الصديق" عام 2008، وهو أول ظهور له في مجال التمثيل. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بطل مسلسل "اش اش" الشهير يعتذر عن عدم العمل مع يسرا.. ما السبب؟
Lebanon 24
بطل مسلسل "اش اش" الشهير يعتذر عن عدم العمل مع يسرا.. ما السبب؟
18/06/2025 22:10:25
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عصام كاريكا يوضح حقيقة حذفه أصدقاءه من صفحاته
Lebanon 24
عصام كاريكا يوضح حقيقة حذفه أصدقاءه من صفحاته
18/06/2025 22:10:25
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل مسلسل "باب الحارة"... ممثل سوريّ يتحدّث عن "بيع هويّته" لإنقاذ حياة والدته
Lebanon 24
بطل مسلسل "باب الحارة"... ممثل سوريّ يتحدّث عن "بيع هويّته" لإنقاذ حياة والدته
18/06/2025 22:10:25
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية
Lebanon 24
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية
18/06/2025 22:10:25
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
قد يعجبك أيضاً
في مصر.. ضبط عامل خبأ هاتفًا لتصوير السيدات داخل حمام كافيه
Lebanon 24
في مصر.. ضبط عامل خبأ هاتفًا لتصوير السيدات داخل حمام كافيه
15:00 | 2025-06-18
18/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. شاب يشعل النار في منزل خطيبته ويتسبب بوفاة والدتها وشقيقها
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. شاب يشعل النار في منزل خطيبته ويتسبب بوفاة والدتها وشقيقها
12:00 | 2025-06-18
18/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشلّ مدينة ألمانية!
Lebanon 24
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشلّ مدينة ألمانية!
09:37 | 2025-06-18
18/06/2025 09:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ حدث قبل "الكارثة"... إليكم ما حصل قبل تحطم الطائرة الهنديّة
Lebanon 24
أمرٌ حدث قبل "الكارثة"... إليكم ما حصل قبل تحطم الطائرة الهنديّة
07:15 | 2025-06-18
18/06/2025 07:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير متوقعة... بايدن يفاجئ طاقم مسلسل شهير
Lebanon 24
زيارة غير متوقعة... بايدن يفاجئ طاقم مسلسل شهير
06:04 | 2025-06-18
18/06/2025 06:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
03:34 | 2025-06-18
18/06/2025 03:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
01:51 | 2025-06-18
18/06/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)
15:58 | 2025-06-17
17/06/2025 03:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2025-06-18
في مصر.. ضبط عامل خبأ هاتفًا لتصوير السيدات داخل حمام كافيه
12:00 | 2025-06-18
بدافع الانتقام.. شاب يشعل النار في منزل خطيبته ويتسبب بوفاة والدتها وشقيقها
09:37 | 2025-06-18
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشلّ مدينة ألمانية!
07:15 | 2025-06-18
أمرٌ حدث قبل "الكارثة"... إليكم ما حصل قبل تحطم الطائرة الهنديّة
06:04 | 2025-06-18
زيارة غير متوقعة... بايدن يفاجئ طاقم مسلسل شهير
05:07 | 2025-06-18
إكتشاف "عمود شبحي" يرتفع من أعماق الأرض في بلدٍ عربيّ!
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 22:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24