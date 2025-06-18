ما حقيقة مقتل بطل مسلسل "يوسف الصديق" بغارة إسرائيلية؟

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تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خبراً عن مقتل الممثل مصطفى زماني، المعروف بدوره في مسلسل " "، إثر قصف صاروخي استهدف منطقة قرب الحدود الشمالية للعراق أثناء زيارته لإقليم .وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه كان يحضر فعالية ثقافية مغلقة بالقرب من موقع القصف، مما أدى إلى إصابته بشظايا ومقتله. إلا أن هذه الأنباء نُفيت بسرعة، حيث أصدر مدير أعمال زماني بياناً عبر منصة "إكس" أكد فيه أن الفنان بخير ولم يكن في مكان الاستهداف، مشيراً إلى أن الشائعة انتشرت عقب الجوية الأخيرة على شمال .وفي تصريح لوسائل إعلام ، أكد مدير أعماله أن مصطفى زماني يقيم حالياً في ويتمتع بصحة جيدة.يُذكر أن مصطفى زماني من مواليد فريدون كنار شمالي ، وبدأ مشواره الفني بدور في مسلسل "يوسف الصديق" عام 2008، وهو أول ظهور له في مجال التمثيل. (ارم نيوز)