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فنون ومشاهير

ما حقيقة مقتل بطل مسلسل "يوسف الصديق" بغارة إسرائيلية؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:51
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تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خبراً عن مقتل الممثل الإيراني مصطفى زماني، المعروف بدوره في مسلسل "يوسف الصديق"، إثر قصف صاروخي استهدف منطقة قرب الحدود الشمالية للعراق أثناء زيارته لإقليم كردستان.
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وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه كان يحضر فعالية ثقافية مغلقة بالقرب من موقع القصف، مما أدى إلى إصابته بشظايا ومقتله. إلا أن هذه الأنباء نُفيت بسرعة، حيث أصدر مدير أعمال زماني بياناً عبر منصة "إكس" أكد فيه أن الفنان بخير ولم يكن في مكان الاستهداف، مشيراً إلى أن الشائعة انتشرت عقب الغارات الجوية الأخيرة على شمال العراق.

وفي تصريح لوسائل إعلام عراقية، أكد مدير أعماله أن مصطفى زماني يقيم حالياً في طهران ويتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن مصطفى زماني من مواليد فريدون كنار شمالي إيران، وبدأ مشواره الفني بدور النبي يوسف في مسلسل "يوسف الصديق" عام 2008، وهو أول ظهور له في مجال التمثيل. (ارم نيوز)
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