Advertisement

منوعات

نسي تذاكر اليانصيب في سيارته... فاكتشف أنه فاز بـ50 ألف دولار!

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1378563-638859131851677308.png
Doc-P-1378563-638859131851677308.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لحظة غير متوقعة، اكتشف رجل من فيلادلفيا يُعرف باسم "فيلي جون" أنه فاز بجائزة يانصيب قدرها 50 ألف دولار، بعد أن كاد يتخلص من التذكرة الفائزة دون أن يدري.

القصة بدأت يوم الأربعاء 4 حزيران، حين كان المهندس فيلي جون في رحلة من بنسلفانيا إلى ماريلاند. وأثناء توقفه في وودلون مارت بمقاطعة بالتيمور لشراء بعض الوجبات الخفيفة، قرر أن يقتني حفنة من تذاكر اليانصيب، في عادة يقوم بها منذ سنوات.
Advertisement

لكن التذاكر بقيت منسية داخل كيس في سيارته لأكثر من أسبوع، حتى عثر عليها أثناء تنظيفه السيارة. وبينما كان على وشك رميها، استخدم تطبيق يانصيب ماريلاند للتحقق منها – وهنا كانت المفاجأة: تذكرة باوربول واحدة كانت رابحة بقيمة 50 ألف دولار.

وعلّق قائلاً: "شعرتُ بسعادة غامرة عندما أدركتُ فوزي. آمل أن يكون هذا أول انتصار من انتصاراتٍ عديدة".

فيلي جون، الذي يلعب اليانصيب منذ أربع سنوات، قال إنه غالبًا ما يختار أرقامًا مستوحاة من تواريخ ميلاد أفراد عائلته. ورغم هذا الارتباط العاطفي، لم يُخبر أحدًا من أفراد أسرته بعد بالفوز، قائلاً إنه يستمتع بإبقاء السر لنفسه مؤقتًا.

أما عن خططه للجائزة، فهي بسيطة وعملية: سداد الفواتير وتوفير ما تبقى. (people)








مواضيع ذات صلة
تصل إلى 500 دولار.. إليكم موعد وأسعار تذاكر حفل أصالة في لبنان (صورة)
lebanon 24
19/06/2025 08:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حظّ استثنائي.. فاز باليانصيب لثلاث مرات في أقل من سنة!
lebanon 24
19/06/2025 08:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: ناقشنا مع الحوت اسعار تذاكر الميدل إيست
lebanon 24
19/06/2025 08:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صيف 2025... هذه أسعار تذاكر المهرجانات
lebanon 24
19/06/2025 08:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:42 | 2025-06-19
20:00 | 2025-06-18
17:00 | 2025-06-18
16:51 | 2025-06-18
14:37 | 2025-06-18
12:15 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24