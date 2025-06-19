نسي تذاكر اليانصيب في سيارته... فاكتشف أنه فاز بـ50 ألف دولار!

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في لحظة غير متوقعة، اكتشف رجل من فيلادلفيا يُعرف باسم "فيلي جون" أنه فاز بجائزة يانصيب قدرها 50 ألف دولار، بعد أن كاد يتخلص من التذكرة الفائزة دون أن يدري.القصة بدأت يوم الأربعاء 4 حزيران، حين كان المهندس فيلي جون في رحلة من بنسلفانيا إلى ماريلاند. وأثناء توقفه في وودلون مارت بمقاطعة بالتيمور لشراء بعض الوجبات الخفيفة، قرر أن يقتني حفنة من تذاكر اليانصيب، في عادة يقوم بها منذ سنوات.لكن التذاكر بقيت منسية داخل كيس في سيارته لأكثر من أسبوع، حتى عثر عليها أثناء تنظيفه السيارة. وبينما كان على وشك رميها، استخدم تطبيق يانصيب ماريلاند للتحقق منها – وهنا كانت المفاجأة: تذكرة واحدة كانت رابحة بقيمة 50 ألف دولار.وعلّق قائلاً: "شعرتُ بسعادة غامرة عندما أدركتُ فوزي. آمل أن يكون هذا أول انتصار من انتصاراتٍ عديدة".فيلي جون، الذي يلعب اليانصيب منذ أربع سنوات، قال إنه غالبًا ما يختار أرقامًا مستوحاة من تواريخ ميلاد أفراد عائلته. ورغم هذا الارتباط العاطفي، لم يُخبر أحدًا من أفراد أسرته بعد بالفوز، قائلاً إنه يستمتع بإبقاء السر لنفسه مؤقتًا.أما عن خططه للجائزة، فهي بسيطة وعملية: سداد الفواتير وتوفير ما تبقى. (people)