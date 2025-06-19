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عاصفة من الجراد تُطيح بحفل زفاف!

Lebanon 24
19-06-2025 | 09:46
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تحوّل حفل زفاف في إحدى مناطق تركمانستان إلى فوضى عارمة بعدما اجتاحت أسراب هائلة من الجراد المكان، مغطية الضيوف والطاولات وكل ما يحيط بالمكان، ما اضطر العروسين إلى إنهاء الاحتفال قبل أن يبدأ فعلياً.
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وبحسب شهود عيان، فقد وصلت موجات الجراد فجأة بينما كان الحضور يتحضرون للاحتفال في الهواء الطلق، وسط طقس هادئ وبديع.

إلا أنّ الأجواء تحولت سريعاً إلى مشهد أشبه بأفلام الكوارث، إذ غطّت الحشرات أغطية الطاولات، وتسللت إلى الطعام والمقاعد، وحتى إلى ملابس الضيوف، ما دفع الكثيرين إلى الهرب فوراً وسط حالة من الارتباك والصراخ.

المناسبة التي كانت من المفترض أن تكون يوماً لا يُنسى للعروسين، طواها الجراد لتتحول إلى ذكرى مريرة، رغم محاولات البعض من أفراد العائلة الاستمرار في الحفل داخل المنزل، بعد أن عمّت الفوضى المكان الخارجي.

وقد أكّد عدد من الحاضرين أنّ الأمر لم يكن مجرد "مشكلة صغيرة"، بل كان هجوماً فعلياً أربك الجميع.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تكون هذه الحادثة مرتبطة بموجة انتشار غير مسبوقة للجراد في المنطقة، إذ يشير بعض اختصاصيي البيئة إلى أنّ تغيّرات مناخية مفاجئة وارتفاع درجات الحرارة ساعدت في تكاثر الحشرات بشكل غير معتاد خلال الفترة الماضية.
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