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وهم البيع انتهى بالنصب… رجل يُخدع أثناء شراء سيارة

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:07
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كشفت الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من أحد المواطنين – مقيم بمحافظة البحيرة بتضرره من آخر لقيامه بمغافلته والإستيلاء على مبلغ مالى منه عقب إتفاقه معه على شراء سيارة بدائرة شرطة السلام أول .
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بالفحص تبين عدم صحة البلاغ.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام 8 أشخاص "لـ 7 منهم معلومات جنائية" بإستدراج المجنى عليه من على مواقع التواصل الإجتماعى لرغبته فى تغيير مبلغ مالى من العملة المحلية إلى أجنبية والتقابل معه بدائرة قسم شرطة السلام أول والإستيلاء منه على مبلغ مالى بأسلوب "إنتحال الصفة والمغافلة" مستخدمين سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (3 سيارات من بينهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – كارنيهات "مزورة" - 3 طبنجات "محدث صوت" - أجهزة لاسلكى – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. (اليوم السابع)
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