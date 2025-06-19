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في مصر.. اتهام خادمة بسرقة ساعات ثمينة من منزل تعمل فيه

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:00
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة ساعات باهظة الثمن من منزل مخدوميها في مدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اتهام خادمة بسرقة منزل مخدوميها في مدينة 6 أكتوبر، وذكر مقدم البلاغ أن المتهمة استولت على ساعات باهظة الثمن مستغلة عملها.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتبادلت الاتهام مع مالك المنزل بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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