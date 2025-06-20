مخرجة تُقتل في ظروف غامضة.. وساعة "رولكس" مفقودة

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وبحسب الشرطة، فقد شوهدت أبوت (69 عامًا) آخر مرة وهي تتمشى مع كلبها من نوع كورغي في 10 حزيران، قبل أن تعثر ابنة أختها على الجثة بعد ثلاثة أيام من الاختفاء، وقد كانت الكلبة محبوسة في الحمام طوال تلك المدة، لكنها نجت من الموت.وأظهرت نتائج فحص ما بعد الوفاة أن أبوت تعرضت لـ"صدمة قوية وحادة" أدت إلى وفاتها. وتشتبه الشرطة في أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، خاصة بعد ملاحظة فقدان ساعة رولكس مرصعة بالألماس كانت تمتلكها الضحية.وأشار مفتش المباحث هارت، من قيادة جرائم القتل التابعة لشرطة العاصمة، إلى أن اعتقال المرأة المشتبه بها يُمثل "خطوة مهمة إلى الأمام" في سياق التحقيق، مؤكدًا استمرار العمل على عدة مسارات لتحديد ملابسات الجريمة بدقة.كانت جينيفر أبوت شخصية معروفة في الأوساط الفنية والاجتماعية، وتنقلت بين لندن ولوس أنجلوس خلال مسيرتها المهنية. درست الفنون في كلية ميرتون التقنية بلندن، وأسست لاحقًا شركة " Rising Productions" للإنتاج السينمائي، كما ألفت العديد من الروايات. وتُظهر صورها على تفاعلها مع عدد من المشاهير، من بينهم وكيت هدسون.في حيها، وصفتها إحدى الجارات بأنها "امرأة أنيقة وذات ذوق رفيع"، فيما قال مصفف الشعر (63 عامًا): "كانت تسير مع كلبتها كل يومين، هادئة، غير اجتماعية كثيرًا لكنها لطيفة ولبقة... وكلبتها كانت سمينة وتنبح كثيرًا".وتواصل الشرطة تمشيط المنطقة بحثًا عن أدلة إضافية، مع توقع بقاء التواجد الأمني مكثفًا في محيط منزل الضحية في الأيام المقبلة. (independent)