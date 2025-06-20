Advertisement

فنون ومشاهير

مقابل 450 دولاراً.. نجم شهير يبيع حمضه النووي داخل عبوات شاي فارغة! (صورة)

Lebanon 24
20-06-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1379265-638860114503592965.jpg
Doc-P-1379265-638860114503592965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل حفل اعتزاله المرتقب، أطلق نجم الروك البريطاني أوزي أوزبورن منتجاً غير تقليدي، عبارة عن عبوات شاي مثلّج فارغة تحتوي على حمضه النووي، ليثير موجة واسعة من الجدل.
Advertisement

ووفقاً لما أُعلن عنه، يُتاح شراء هذه العبوات مقابل 450 دولاراً أميركياً، في تعاون محدود الإصدار مع شركة المشروبات "ليكويد ديث".
 
 
 
المغني البالغ من العمر 76 عاماً، والذي يستعد للعودة إلى مسقط رأسه في برمنغهام الشهر المقبل لتقديم عرضه الأخير، شارك في هذه الحملة من خلال 10 عبوات فارغة استهلكها بالفعل، ثم أُعيد غلقها وتُركت بداخلها آثاره البيولوجية.

وبحسب صحيفة "مترو"، يمكن للمشترين الاحتفاظ بالعبوات كقطع فنية تذكارية، أو استهلاك محتوياتها، أو حتى "الاحتفاظ بالحمض النووي لمحاولات استنساخه مستقبلاً"، حين يسمح بذلك القانون والتكنولوجيا.

وحملت الفكرة نبرة فكاهية، إذ ظهر أوزبورن في مقطع ترويجي وهو يمازح الجمهور قائلاً: "استنسخوني، أيها الأوغاد".

يُذكر أن أوزي أوزبورن، الذي أعلن إصابته بمرض باركنسون عام 2020، خضع لاحقاً لعدة عمليات جراحية في العمود الفقري إثر حادث دراجة نارية تعرض له في عام 2003، ثم تعرّض لسقوط خطير في 2019 أدى إلى زعزعة شرائح معدنية في جسده، وهو ما تسبب بمضاعفات وصفها بأنها "أقسى من مرض باركنسون نفسه".(24)


مواضيع ذات صلة
تركيا تحقق أكثر من 450 مليون دولار من صادرات السفن واليخوت خلال 4 أشهر
lebanon 24
20/06/2025 13:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف": نصف المتاجر أغلقت أبوابها في تل أبيب بسبب الضربات الإيرانية والأسواق فارغة
lebanon 24
20/06/2025 13:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من الصحي تناول المشروبات على معدة فارغة؟
lebanon 24
20/06/2025 13:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: مستودعاتنا ومراكز التوزيع في غزة فارغة وآلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر السماح بالدخول إلى القطاع
lebanon 24
20/06/2025 13:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:10 | 2025-06-20
01:54 | 2025-06-20
01:01 | 2025-06-20
00:29 | 2025-06-20
22:39 | 2025-06-19
15:00 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24