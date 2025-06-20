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منوعات
مصر.. جثة مجهولة الهوية تُكتشف في ظروف غامضة
Lebanon 24
20-06-2025
|
08:01
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عثرت
الأجهزة الأمنية
بقنا في مصر، اليوم الجمعة، على جثة شخص، في ظروف غامضة بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين
الكرنك
في مركز ابوتشت،
شمال محافظة
قنا.
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من
غرفة العمليات
، يفيد العثور على جثة شخص
على الطريق
الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين الكرنك بمركز أبوتشت.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات. (اليوم السابع)
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