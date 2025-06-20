مصر.. جثة مجهولة الهوية تُكتشف في ظروف غامضة

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عثرت بقنا في مصر، اليوم الجمعة، على جثة شخص، في ظروف غامضة بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين في مركز ابوتشت، قنا.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من ، يفيد العثور على جثة شخص الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين الكرنك بمركز أبوتشت.تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات. (اليوم السابع)