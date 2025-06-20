Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1379751-638860718428495960.jpg
Doc-P-1379751-638860718428495960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

الحمل
يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية.

الثور
لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.
Advertisement

الجوزاء
تميل إلى توسيع رقعة أنشطتك، فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، ولا سيما في الأيام المقبلة حيث الازدهار هو العنوان.

السرطان
تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً في سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً في المعاملات والمراجعات والمفاوضات.

الأسد
مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدماً في أعمالك.

العذراء
أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحاً طائلة.

الميزان
تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة.

العقرب
تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة.

القوس
تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة.

الجدي
يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة.

الدلو
يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة.

الحوت
إعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، لا تأتِ إلى اجتماع بأفكار مسبقة، بل برهنْ عن قدرتك على الاستيعاب. (السومرية)
 
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
21/06/2025 08:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
21/06/2025 08:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
21/06/2025 08:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
21/06/2025 08:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:00 | 2025-06-21
15:00 | 2025-06-20
12:00 | 2025-06-20
09:32 | 2025-06-20
08:01 | 2025-06-20
06:39 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24