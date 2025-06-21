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تتميز برأسها العريض.. ديدان "سامّة" تنتشر وتُثير ذعر السكان (فيديو)
Lebanon 24
21-06-2025
|
01:00
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تسببت موجة الأمطار الأخيرة في ولاية
تكساس
الأميركية بانتشار واسع لـ"ديدان المطرقة السامة"، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في مناطق مثل دالاس-فورت وورث وهيوستن.
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وهذه الديدان، التي قد يتجاوز طولها 30 سنتم، تتميز برأسها العريض الذي يشبه شكل المطرقة، وتعد من الكائنات
الغازية
والمفترسة التي تهاجم ديدان الأرض والقواقع، مسببة خللا في
النظم البيئية
.
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ورغم أنها لا تشكل خطرا مباشرا على الإنسان، فإن جلدها يفرز مادة سامة تعرف باسم "تترودوتوكسين"، يمكن أن تسبب طفحا جلديا أو تهيجا عند لمسها، وقد تضر بالحيوانات الأليفة التي تبتلعها، إذ سُجّلت حالات تقيؤ لدى الكلاب نتيجة ذلك.
وأعرب عدد من السكان عن خوفهم واشمئزازهم من شكل الديدان وحركتها. وكتب أحدهم على
مواقع التواصل الاجتماعي
: "هيوستن، لدينا مشكلة!"، بينما نشر آخر مقطعا يظهر فيه 3 ديدان على شرفته قائلا: "احذروا، فهي سامة عند اللمس".
وحذّر "معهد تكساس للأنواع الغازية" من أن هذه الديدان تهدد التوازن البيئي لأنها تفترس ديدان الأرض المفيدة. وبما أنها تتكاثر جنسيا، فإن مجرد تقطيعها يؤدي إلى تكاثرها. لذا يُنصح بعدم لمسها مباشرة وارتداء قفازات أو استخدام منشفة ورقية، ووضعها في كيس بلاستيكي يحتوي على ملح أو خل، أو تجميدها في كيس محكم الغلق.
ويرجّح الخبراء أن سبب خروج هذه الديدان إلى سطح الأرض هو تشبّع التربة بالماء، ما يدفعها للبحث عن الهواء والفرائس.(روسيا اليوم)
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