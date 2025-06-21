Advertisement

منوعات

تتميز برأسها العريض.. ديدان "سامّة" تنتشر وتُثير ذعر السكان (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1379752-638860727072966912.PNG
Doc-P-1379752-638860727072966912.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت موجة الأمطار الأخيرة في ولاية تكساس الأميركية بانتشار واسع لـ"ديدان المطرقة السامة"، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في مناطق مثل دالاس-فورت وورث وهيوستن.
Advertisement

وهذه الديدان، التي قد يتجاوز طولها 30 سنتم، تتميز برأسها العريض الذي يشبه شكل المطرقة، وتعد من الكائنات الغازية والمفترسة التي تهاجم ديدان الأرض والقواقع، مسببة خللا في النظم البيئية.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
ورغم أنها لا تشكل خطرا مباشرا على الإنسان، فإن جلدها يفرز مادة سامة تعرف باسم "تترودوتوكسين"، يمكن أن تسبب طفحا جلديا أو تهيجا عند لمسها، وقد تضر بالحيوانات الأليفة التي تبتلعها، إذ سُجّلت حالات تقيؤ لدى الكلاب نتيجة ذلك.

وأعرب عدد من السكان عن خوفهم واشمئزازهم من شكل الديدان وحركتها. وكتب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: "هيوستن، لدينا مشكلة!"، بينما نشر آخر مقطعا يظهر فيه 3 ديدان على شرفته قائلا: "احذروا، فهي سامة عند اللمس".

وحذّر "معهد تكساس للأنواع الغازية" من أن هذه الديدان تهدد التوازن البيئي لأنها تفترس ديدان الأرض المفيدة. وبما أنها تتكاثر جنسيا، فإن مجرد تقطيعها يؤدي إلى تكاثرها. لذا يُنصح بعدم لمسها مباشرة وارتداء قفازات أو استخدام منشفة ورقية، ووضعها في كيس بلاستيكي يحتوي على ملح أو خل، أو تجميدها في كيس محكم الغلق.

ويرجّح الخبراء أن سبب خروج هذه الديدان إلى سطح الأرض هو تشبّع التربة بالماء، ما يدفعها للبحث عن الهواء والفرائس.(روسيا اليوم)
 
 

مواضيع ذات صلة
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
lebanon 24
21/06/2025 11:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس فؤاد السنيورة: صيدا تتميز بالتنوع بين فئات المجتمع اللبناني
lebanon 24
21/06/2025 11:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الممثلة السورية الجميلة تدخل السينما المصرية من الباب العريض
lebanon 24
21/06/2025 11:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قطر ليست دولة ودودة ولا تحبنا
lebanon 24
21/06/2025 11:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2025-06-21
03:00 | 2025-06-21
23:00 | 2025-06-20
15:00 | 2025-06-20
12:00 | 2025-06-20
09:32 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24