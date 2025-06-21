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منوعات
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:00
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في حادث أليم، تحوّل احتفال عائلي بمناسبة
يوم الأب
على أحد شواطئ
فلوريدا
إلى مأساة عندما توفي رجل أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه من الغرق.
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ووقع الحادث قرب فندق "بي
أوشن
ريزورت" في مدينة
فورت
لودرديل، حيث كان أنطون ويلسون البالغ من العمر 33 عاما برفقة عائلته، عندما لاحظ أن ابنتيه تواجهان صعوبة في المياه.
ووفقا لتصريحات رسمية، أسرع الأب إلى المياه لإنقاذ طفلتيه، وتمكن بالفعل من مساعدة إحداهما على الطفو قبل أن يغوص هو نفسه تحت الأمواج. وقد وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان بعد دقائق، حيث كانت أبراج الإنقاذ قد أغلقت قبل 20 دقيقة من الحادث، لكن العاملين فيها كانوا لا يزالون في الجوار.
في غضون ذلك، سمع سائح صرخات الاستغاثة، فقفز إلى الماء دون تردد في محاولة للمساعدة. ووصف لاحقا اللحظات العصيبة التي عاشها، حيث كافح الأمواج العاتية وابتلع كميات كبيرة من الماء أثناء محاولته إبقاء الطفلة طافية.
وتمكن في النهاية من توجيه الطفلة للوقوف على كتفه والقفز نحو منطقة أكثر أمنا قرب الشاطئ، بينما كان هو نفسه يعاني من خطر الغرق.
واستطاع رجال الإنقاذ من انتشال الطفلة ونقلها إلى بر الأمان، لكن البحث عن الأب استغرق عدة دقائق إضافية. عندما عثر عليه، بدأت فرق الإسعاف فورا بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، لكن المحاولات باءت بالفشل.
ونقل ويلسون وابنته والسائح إلى المستشفى، حيث أعلنت الوفاة، بينما تم إخراج السائح بعد تلقيه الرعاية الطبية، وأشارت التقارير إلى أن حالة الطفلة كانت مطمئنة وهي الآن واعية وقادرة على الاستجابة.(روسيا اليوم)
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