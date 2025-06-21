في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)



Advertisement

ووقع الحادث قرب فندق "بي ريزورت" في مدينة لودرديل، حيث كان أنطون ويلسون البالغ من العمر 33 عاما برفقة عائلته، عندما لاحظ أن ابنتيه تواجهان صعوبة في المياه.



ووفقا لتصريحات رسمية، أسرع الأب إلى المياه لإنقاذ طفلتيه، وتمكن بالفعل من مساعدة إحداهما على الطفو قبل أن يغوص هو نفسه تحت الأمواج. وقد وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان بعد دقائق، حيث كانت أبراج الإنقاذ قد أغلقت قبل 20 دقيقة من الحادث، لكن العاملين فيها كانوا لا يزالون في الجوار. في حادث أليم، تحوّل احتفال عائلي بمناسبة على أحد شواطئ إلى مأساة عندما توفي رجل أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه من الغرق.ووقع الحادث قرب فندق "بي ريزورت" في مدينة لودرديل، حيث كان أنطون ويلسون البالغ من العمر 33 عاما برفقة عائلته، عندما لاحظ أن ابنتيه تواجهان صعوبة في المياه.ووفقا لتصريحات رسمية، أسرع الأب إلى المياه لإنقاذ طفلتيه، وتمكن بالفعل من مساعدة إحداهما على الطفو قبل أن يغوص هو نفسه تحت الأمواج. وقد وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان بعد دقائق، حيث كانت أبراج الإنقاذ قد أغلقت قبل 20 دقيقة من الحادث، لكن العاملين فيها كانوا لا يزالون في الجوار.

في غضون ذلك، سمع سائح صرخات الاستغاثة، فقفز إلى الماء دون تردد في محاولة للمساعدة. ووصف لاحقا اللحظات العصيبة التي عاشها، حيث كافح الأمواج العاتية وابتلع كميات كبيرة من الماء أثناء محاولته إبقاء الطفلة طافية.



وتمكن في النهاية من توجيه الطفلة للوقوف على كتفه والقفز نحو منطقة أكثر أمنا قرب الشاطئ، بينما كان هو نفسه يعاني من خطر الغرق.