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منوعات
بعد صدمة عاطفية مؤلمة... هكذا أنهى شاب حياته!
Lebanon 24
21-06-2025
|
06:29
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شهدت منطقة الهرم في
الجيزة
واقعة مؤلمة، حيث أقدم شاب عشريني على إنهاء حياته داخل منزله، بعد معاناة مع أزمة نفسية حادّة.
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وبحسب التحريات، ارتبط الشاب عاطفيًا بابنة عمّه لسنوات، وكان ينوي التقدّم لخطبتها رسميًا، إلا أنّه صُدم برفضها له وارتباطها بشخص آخر، ما أدخله في حالة اكتئاب عميقة لم يتمكّن من تجاوزها، فأنهى حياته بطريقة مأساوية.
تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه. وبالانتقال إلى الموقع، تبين العثور عليه مشنوقًا داخل غرفته، بعد أن استخدم حبلًا علّقه في سقف الغرفة.
وأوضحت التحريات أن الشاب كان يمر بحالة نفسية متدهورة عقب الصدمة العاطفية الأخيرة. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف
النيابة العامة
التي باشرت التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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