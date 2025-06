بعد 31 عاماً.. رسالة في زجاجة تصل إلى كاتبتها (صور)

Advertisement

في قصة مذهلة بعد أكثر من 31 عامًا، تلقت امرأة اسكتلندية رسالة كانت قد وضعتها داخل زجاجة عندما كانت طفلة، بعد أن عثرت عليها متطوعة ألمانية على نرويجية.بدأت القصة عام 1994، حين كانت ألينا بيريسفورد تبلغ من العمر 12 عامًا في بلدة بورتنوكي بمقاطعة موراي، حيث شاركت في مشروع مدرسي عن الماء وكتبت رسالة بخط يدها داخل زجاجة مشروب محلي من "موراي كاب". ثم ألقى زوج معلمتها، وهو صياد، هذه الزجاجات في .بعد ثلاثة عقود، وجدت بيا برودتمان، متطوعة ألمانية تبلغ من العمر 27 عامًا، الزجاجة على شاطئ "ليشهيلويا" قرب في أثناء حملة تنظيف شواطئ ضمن منظمة "In the Same Boat". أرسلت بيا بطاقة بريدية إلى العنوان المدون في الرسالة، فصدمت ألينا عندما تلقتها.قالت ألينا، التي تبلغ الآن 42 عامًا، لهيئة "BBC " الإخبارية: "ما زلت أعيش نفسه؛ ورغم أنني تنقلت في سنوات مضت، عدت للإقامة مع والديّ.. عندما رأيت البطاقة، لم أصدق أنها تخصني!". وأضافت: "رؤية خط يدي واضحًا بعد كل تلك السنوات كان مفاجئًا.. الرسالة ما زالت مقروءة بشكل مذهل".في الرسالة الأصلية؛ طلبت ألينا ممن يعثر عليها أن يرسل لها اسمه وهواياته ومعلومات عن المنطقة التي وجد الزجاجة فيها.ولم تُخيّب بيا الظن؛ إذ أرفقت في بطاقتها تفاصيل عن ، وقارب العمل "نيمو"، والقارب الشراعي "فون" حيث تقيم مع زملائها.وتقول ألينا إنها تواصلت مع بيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادلتا الصور والمحادثات. وتختم: "نأمل أن نُبقي على هذا التواصل الجميل بيننا".