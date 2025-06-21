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مخدر "نفس الشيطان" في مترو لندن.. امرأة تروي تجربة مرعبة وتثير الذعر

Lebanon 24
21-06-2025 | 14:01
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أثارت امرأة بريطانية جدلًا واسعًا وتحذيرات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تحدثت فيه عن تعرضها لتجربة مقلقة داخل مترو لندن، يُعتقد أن لها علاقة بما يُعرف باسم "مخدر نفس الشيطان" أو Scopolamine، المعروف أيضًا بـ"بوروندانغا".
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وقالت المرأة، التي تُعرف باسم @debyoscar، إنها كانت تستقل قطار "إليزابيث لاين" في العاصمة البريطانية، عندما لاحظت سلوكًا غريبًا من امرأة غامضة اقتربت منها ببطء وجلست بجانبها دون أن تتحدث، مشيرة إلى أن المرأة كانت تلوّح بصحيفة بطريقة غير مألوفة، وتحدّق بها بشكل مستمر ومقلق.

وأضافت أنها بدأت فجأة تشعر بدوار وإحساس بالنشوة، وكأن العربة تدور من حولها، ما جعلها تشك بأنها قد تكون ضحية محاولة استدراج باستخدام مادة مخدرة. وذكرت أنها أرسلت فورًا رسالة صوتية لشقيقتها تحسبًا لأي طارئ، فيما ابتعدت المرأة الغامضة لاحقًا دون أي تفاعل مباشر.

وأوضحت أنها انتقلت إلى عربة أخرى داخل القطار، لتلاحظ وجود شخصين آخرين – رجل وامرأة – يراقبان المكان الذي كانت تجلس فيه سابقًا. وقالت: "شعرت بأنهم يتتبعونني، وغادرت القطار قبل إغلاق الأبواب بلحظات، لأتفادى ما كنت أظنه محاولة اعتداء أو استدراج".

وأشارت إلى أن الأعراض بدأت تختفي بعد مغادرتها القطار واستنشاقها الهواء في المحطة، وعبّرت عن شكوكها بأن ما تعرضت له قد يكون مرتبطًا بمخدر أو وسيلة تنويم مغناطيسي أو حتى نوع من أنواع السيطرة النفسية، بحسب تعبيرها.

ويُعرف "سكوبولامين" أو "نفس الشيطان" بأنه مادة مستخرجة من نبات يُعرف باسم "بوراتشيرو"، وكان يُستخدم تاريخيًا كمادة منوّمة أو كـ"مصل للحقيقة". وتوجد تحذيرات متكررة من استخدامه في بعض العمليات الإجرامية، حيث يُفقد الضحية القدرة على اتخاذ القرار أو المقاومة.

ورغم أن الواقعة لم تُؤكد من قِبل الجهات الأمنية، فقد أثارت القصة تفاعلًا واسعًا، وسط دعوات للحذر، خصوصًا للنساء، عند استخدام وسائل النقل العام، وتوخي الانتباه في حالات السلوك الغريب أو المريب داخل المواصلات.








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