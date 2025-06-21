في دولة عربية.. هكذا قُتل طبيب بطريقة مروّعة

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شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها طبيب مخ وأعصاب معروف، عُثر على جثمانه داخل شقته في شارع النادي بمدينة .تلقت بلاغًا بالعثور على جثة الطبيب سعيد ، البالغ من العمر 75 عامًا، داخل مسكنه بدائرة قسم أول طنطا.وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث، حيث تبيّن أن الجثمان كان مكبل اليدين ومكمم الفم. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة العام لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.وأكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أن التحقيقات الأولية ترجّح أن السرقة كانت الدافع وراء الجريمة، ما دفع السلطات لتوسيع دائرة الاشتباه، فيما تباشر التحقيق في الواقعة.وأوضحت المصادر أن الطبيب كان يعيش بمفرده، وكانت إحدى السيدات تتردد على منزله لتنظيفه من حين إلى آخر.وكانت هذه من اكتشفت الجريمة، بعدما طلبت منها أسرة الطبيب تفقده إثر انقطاع الاتصال به. وعند دخولها الشقة، فوجئت بجثمانه ملقى على الأرض، لتسارع بإبلاغ الشرطة. (العين)