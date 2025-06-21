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منوعات
اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة واحدة في العالم
Lebanon 24
21-06-2025
|
15:36
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تم التعرف على فصيلة دم بشرية جديدة ونادرة للغاية تُعرف باسم "غوادا سالب"، وتحملها امرأة فرنسية من
جزيرة
غوادلوب
، وهي الحالة الوحيدة المعروفة في العالم حتى الآن، بحسب ما أعلنت مؤسسة
الدم
الفرنسية
.
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وأوضح
تييري
بيرار، مدير جودة وسلامة منتجات الدم في المؤسسة، أن الجسم المضاد النادر اكتُشف أول مرة لدى المرأة عام 2011 خلال فحوص روتينية قبل عملية جراحية، لكن تحديد الفصيلة لم يكن ممكنًا آنذاك. وفي عام 2019، تم فك اللغز باستخدام تقنية دقيقة لتحليل
الحمض النووي
، كشفت عن طفرة جينية نادرة.
وأكد بيرار أن فصيلة الدم الجديدة "غوادا سالب" لا تتطابق مع أي فصائل دم أخرى معروفة، ولا يمكن نقل دم لحاملتها من أي شخص سوى نفسها، مما يجعل حالتها فريدة. وأضاف أن الفصيلة وراثية، وقد ورثتها من والديها اللذين كانا يحملان الجين المتحوّر، إلا أن أشقاءها لا يحملون نفس التركيبة.
وأدى هذا الاكتشاف إلى تصنيف نظام فصائل الدم الجديد باسم “PIGZ”، ليصبح النظام الثامن والأربعين المعتمد لدى البشر. وقد تم الإعلان رسميًا عن الفصيلة الجديدة مطلع حزيران خلال اجتماع
الجمعية الدولية
لنقل الدم في
ميلانو
.
الخبراء اختاروا اسم “Gwada Negative” لما يحمله من دلالة على أصل المريضة، مع توافقه مع لغات متعددة، ويجري حاليًا البحث عن حالات مشابهة في منطقة غوادلوب تحديدًا.
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