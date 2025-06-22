مصر.. حبس متسولة وزوجها 4 أيام فى واقعة قتل طبيب مخ وأعصاب

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قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية في مصر، حبس متسولة وزوجها مبيض محارة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة قتل طبيب مخ وأعصاب شهير داخل شقته بطنطا، وتوثيق يديه وتكميم فمه بشريط لاصق.كانت بالغربية، قد نجحت في كشف غموض مقتل طبيب مخ وأعصاب شهير، بعد العثور عليه داخل شقته موثق اليدين ومكتوف الايدي بشريط لاصق.تبين أن وراء ارتكاب الجريمة متسولة كانت تتردد عليه ليعطف عليها ويعيطها مساعدات مالية وزوجها ويعمل مبيض محارة، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور علي طبيب مخ وأعصاب شهير جثة هامدة وموثق اليدين ومكمم الفم.وبتكثيف جهود البحث تم تحديد المتهمين وهي سيدة متسولة كانت تتردد عليه ليعطف عليها، واستعانت بزوجها مبيض محارة وقاموا بقتل المجني عليه وسرقه مبلغ مالي من المنزل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة. (اليوم السابع)