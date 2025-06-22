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منوعات
دون إصابات.. حريق يندلع داخل شقة سكنية في مصر
Lebanon 24
22-06-2025
|
16:00
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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت
النيابة
المختصة التحقيقات.
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تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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