دون إصابات.. حريق يندلع داخل شقة سكنية في مصر

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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت المختصة التحقيقات.تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)