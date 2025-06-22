الحمل
التهور اليوم ليس في صالحك، فقراراتك السريعة قد تجرّ عليك خيبة أو صدمة عاطفية بعد اكتشاف أمر مخيب من شخص تكنّ له إعجابًا. لا تدعي مشاعرك تسجنك، فالأصدقاء إلى جانبك مستعدون لدعمك للخروج من هذه الحالة.
الثور
كن حذرًا في بيئة العمل، فقد يحاول أحد الزملاء الإيقاع
بك أمام المدير، لكن فطنتك تنقذك في اللحظة المناسبة. لا تخجل من طلب العون
لحل مشكلة تؤرقك. وعلى الصعيد العاطفي، تصرفات الشريك تثير فيك القلق وعدم الاستقرار.
الجوزاء
تمر بفترة مفصلية مهنيًا، ورغم أن كل شيء يبدو جيدًا، يراودك شعور بالتوتر. لا تدع القلق يسيطر عليك، بل خفف عنه بالأنشطة الترفيهية، فكل شيء في طريقه إلى التحسن.
السرطان
المرحلة المقبلة تتطلب منك الحكمة
والتروي. لا تتخذ قرارات متسرعة، خاصة وأن هناك مخاوف من ندمٍ محتمل على قرار سابق. الأفضل أن تأخذ وقتك للتفكير والتأمل بعيدًا عن الضجيج.
الأسد
تتراكم المهام بشكل مرهق، وبطؤك في التنفيذ يزيد من ضغطك. لا تنجرّ وراء الأحاديث الجانبية، وكن رسميًا مع المحيطين بك خاصة إن كنت في موقع مسؤولية.
العذراء
مشكلة إدارية غير متوقعة تربكك مهنيًا وتدفعك لتأجيل العديد من خططك. لا تقلل من قدرات أحد، وكن ممتنًا لدعم الشريك الذي يقف إلى جانبك في هذا الوقت الصعب.
الميزان
أجواء العمل مشحونة بالتوتر، ومن الأفضل الابتعاد عن النقاشات. لا تلقِ كامل اللوم على الشريك بشأن برودة العلاقة، فهناك مسؤولية مشتركة، وقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لإعادة إحياء المشاعر بينكما.
العقرب
انفراجة مهنية تلوح في الأفق، تحقق من خلالها هدفًا طالما انتظرته. لكن انتبه لمصاريفك، فالفترة المقبلة ستشهد نفقات متزايدة. قد يحمل لك الحب مفاجأة سعيدة من شخص يبوح لك بمشاعره.
القوس
مرحلة مثمرة شرط أن تنظّم وقتك جيدًا. تكشف لك الظروف الأخيرة من هم أصدقاؤك الحقيقيون، وتشعر بالدعم والحب من بعض المقربين. القلق ما زال يلاحقك، خاصة بشأن قرار اتخذته مؤخرًا وتشعر أنه قد لا يكون صائبًا.
الجدي
تجاهل المشاكل لن يحلها، بل سيزيد من تراكمها. حاول إنجاز مهامك بالترتيب لتجنب الفوضى. احذر من إصابة بسيطة قد تربك جدولك المزدحم.
الدلو
يتأخر أمر كنت تنتظره بفارغ الصبر، لكن لا تحزن، فكل شيء يحدث في وقته المناسب. المستقبل
يحمل لك الكثير من المفاجآت المفرحة. مشاعرك تتزايد تجاه شخص قريب، رغم محاولاتك لكبحها.
الحوت
لا تحاول تقليد الآخرين، فتميزك يكمن في شخصيتك الفريدة. خفف من سخريتك في العمل، وركز على تطوير نفسك دون التباهي بما تنجزه، فالثقة الحقيقية لا تحتاج إلى استعراض.