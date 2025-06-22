Advertisement

الحملالتهور اليوم ليس في صالحك، فقراراتك السريعة قد تجرّ عليك خيبة أو صدمة عاطفية بعد اكتشاف أمر مخيب من شخص تكنّ له إعجابًا. لا تدعي مشاعرك تسجنك، فالأصدقاء إلى جانبك مستعدون لدعمك للخروج من هذه الحالة.الثوركن حذرًا في بيئة العمل، فقد يحاول أحد الزملاء بك أمام المدير، لكن فطنتك تنقذك في اللحظة المناسبة. لا تخجل من طلب لحل مشكلة تؤرقك. وعلى الصعيد العاطفي، تصرفات الشريك تثير فيك القلق وعدم الاستقرار.الجوزاءتمر بفترة مفصلية مهنيًا، ورغم أن كل شيء يبدو جيدًا، يراودك شعور بالتوتر. لا تدع القلق يسيطر عليك، بل خفف عنه بالأنشطة الترفيهية، فكل شيء في طريقه إلى التحسن.السرطانالمرحلة المقبلة تتطلب منك والتروي. لا تتخذ قرارات متسرعة، خاصة وأن هناك مخاوف من ندمٍ محتمل على قرار سابق. الأفضل أن تأخذ وقتك للتفكير والتأمل بعيدًا عن الضجيج.تتراكم المهام بشكل مرهق، وبطؤك في التنفيذ يزيد من ضغطك. لا تنجرّ وراء الأحاديث الجانبية، وكن رسميًا مع المحيطين بك خاصة إن كنت في موقع مسؤولية.مشكلة إدارية غير متوقعة تربكك مهنيًا وتدفعك لتأجيل العديد من خططك. لا تقلل من قدرات أحد، وكن ممتنًا لدعم الشريك الذي يقف إلى جانبك في هذا الوقت الصعب.الميزانأجواء العمل مشحونة بالتوتر، ومن الأفضل الابتعاد عن النقاشات. لا تلقِ كامل اللوم على الشريك بشأن برودة العلاقة، فهناك مسؤولية مشتركة، وقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لإعادة إحياء المشاعر بينكما.انفراجة مهنية تلوح في الأفق، تحقق من خلالها هدفًا طالما انتظرته. لكن انتبه لمصاريفك، فالفترة المقبلة ستشهد نفقات متزايدة. قد يحمل لك الحب مفاجأة سعيدة من شخص يبوح لك بمشاعره.مرحلة مثمرة شرط أن تنظّم وقتك جيدًا. تكشف لك الظروف الأخيرة من هم أصدقاؤك الحقيقيون، وتشعر بالدعم والحب من بعض المقربين. القلق ما زال يلاحقك، خاصة بشأن قرار اتخذته مؤخرًا وتشعر أنه قد لا يكون صائبًا.الجديتجاهل المشاكل لن يحلها، بل سيزيد من تراكمها. حاول إنجاز مهامك بالترتيب لتجنب الفوضى. احذر من إصابة بسيطة قد تربك جدولك المزدحم.الدلويتأخر أمر كنت تنتظره بفارغ الصبر، لكن لا تحزن، فكل شيء يحدث في وقته المناسب. يحمل لك الكثير من المفاجآت المفرحة. مشاعرك تتزايد تجاه شخص قريب، رغم محاولاتك لكبحها.لا تحاول تقليد الآخرين، فتميزك يكمن في شخصيتك الفريدة. خفف من سخريتك في العمل، وركز على تطوير نفسك دون التباهي بما تنجزه، فالثقة الحقيقية لا تحتاج إلى استعراض.