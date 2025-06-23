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بسبب ترامب.. مقاتل أذربيجاني يتحدى ماسك

Lebanon 24
23-06-2025 | 03:02
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أوضح المقاتل الأذربيجاني رافائيل فيزييف السبب وراء تحديه للملياردير الأميركي إيلون موسك لخوض نزال، بعد فوزه في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA) في العاصمة باكو.
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ونجح فيزيف في الفوز على المقاتل التشيلي إغناسيو باهامونديس، بالنقاط في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن بطولة "UFC Fight Night" للفنون القتالية المختلطة، ثم أعرب عن رغبته في مواجهة إيلون ماسك.

وقال المقاتل الأذربيجاني أثناء المؤتمر الصحفي بعد النزال، ردا على سؤال حول سبب تحديه لإيلون ماسك؟: "لا أعرف. لقد طرده ترامب للتو (من إدارته). بدأوا يتباهون بشتى الطرق. أعتقد أن الرجل في حالة من التراجع والانحدار، ربما علي أن أنتشله قليلا أيضا". (روسيا اليوم)
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