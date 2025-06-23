بسبب ترامب.. مقاتل أذربيجاني يتحدى ماسك

أوضح المقاتل الأذربيجاني رافائيل فيزييف السبب وراء تحديه للملياردير الأميركي إيلون موسك لخوض نزال، بعد فوزه في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA) في العاصمة .

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ونجح فيزيف في الفوز على المقاتل التشيلي باهامونديس، بالنقاط في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن بطولة "UFC Fight Night" للفنون القتالية المختلطة، ثم أعرب عن رغبته في مواجهة .



وقال المقاتل الأذربيجاني أثناء المؤتمر الصحفي بعد النزال، ردا على سؤال حول سبب تحديه لإيلون ؟: "لا أعرف. لقد طرده للتو (من إدارته). بدأوا يتباهون بشتى الطرق. أعتقد أن الرجل في حالة من التراجع والانحدار، ربما علي أن أنتشله قليلا أيضا". (روسيا اليوم)