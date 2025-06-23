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بحيلة مبتكرة.. مسافرة تتفادى رسوم الأمتعة

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:28
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أشعلت مسافرة تُدعى نينا إدوين جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت حيلة ذكية تمكّنت من خلالها من تفادي دفع رسوم أمتعة المقصورة على متن إحدى رحلات الطيران، مستخدمة وسادة رقبة فارغة فقط.
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وفي مقطع فيديو نُشر عبر حسابها على تطبيق تيك توك أوضحت نينا كيف حوّلت وسادة السفر إلى حقيبة سرية، حيث قامت بحشوها بقطع من الملابس — مثل القمصان، الفساتين، وحمالات الصدر — كانت ستُفرض عليها رسوم إضافية، وقالت إنها تمكنت من توفير ما يصل إلى 50 يورو أثناء السفر مع شركة "رايان إير" منخفضة التكلفة.

حمل الفيديو تعليقاً لافتاً: "خدعة الفئران لتفادي دفع 50 يورو مقابل حقيبة المقصورة"، وقد حقق أكثر من 2.6 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات، بين من وصف الفكرة بأنها "عبقرية" و"أسطورية"، ومن شكك في جدواها.

إحدى المعلّقات قالت: "سافرت مؤخراً مع رايان إير، وطلبت موظفة البوابة من جميع الركاب وضع الوسادة داخل الحقيبة أو التخلص منها"، فيما علّق شخص آخر ادّعى أنه موظف في مطار: "نحن نعرف هذه الحيل وسنفرض الرسوم على أي حال".

بينما حكى أحد الركاب أن محاولته استخدام وسادة عادية بدلاً من وسادة الرقبة لم تنجح، إذ رفض موظفو البوابة في مطار مراكش تمريرها دون دفع الرسوم.

لم تكن حيلة وسادة الرقبة الوحيدة التي يتداولها المسافرون لتجنب رسوم الأمتعة، فهناك من اقترح استخدام أكياس السوق الحرة لوضع الملابس، أو ارتداء حقيبة كتف صغيرة أسفل المعطف وإخفائها بوشاح.
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